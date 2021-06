Dopo un weekend di caldo, giornate con meno afa con lecchese

Bel tempo in generale, qualche nuvola di passaggio e possibili piogge serali

LECCO – Prosegue questo inizio di estate anche nel lecchese e dopo un weekend all’insegna del caldo africano, questa nuova settimana dovrebbe offrire giornate meno afose, seppur la colonnina di mercurio tornerà a raggiungere facilmente i 30 gradi, nei momenti più caldi del giorno.

Meno afa, ad esclusione di oggi, lunedì, quando le temperature percepite supereranno i 33 gradi nel pomeriggio. Il cielo nei prossimi giorni sarà tendenzialmente sereno con qualche copertura di passaggio, in particolare nella mattinata di martedì e nella giornata di giovedì quando, in serata, potrebbero verificarsi delle precipitazioni. Per quanto riguarda il prossimo fine settimana, si prospetta un weekend di sole seppur non si escluda la possibilità di brevi temporali.