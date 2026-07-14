Meteo variabile tra caldo intenso e temporali: temperature in calo da giovedì

Le previsioni meteorologiche a cura di Arpa Lombardia

Temperature in diminuzione a partire dalla seconda metà della settimana

LECCO – Ancora afa e temperature elevate almeno fino a mercoledì 15 luglio, giorno in cui dovrebbe essere raggiunto il picco di caldo. Dai giorni successivi, è prevista, complice l’arrivo di temporali, una riduzione delle temperature in costante calo per rientrare lentamente all’interno della norma del periodo.

Lo scenario analizzato da Arpa Lombardia vede il permanere di un’area di alta pressione sul bacino occidentale del Mar Mediterraneo, contrapposta a due nuclei freddi collocati sull’Europa centrale e al largo del Golfo di Biscaglia, che entro sabato si saranno uniti in un’unica struttura depressionaria. “L’Italia settentrionale si trova sulla zona di confine tra la struttura di alta pressione ed il nucleo freddo sull’Europa centrale, causando condizioni meteorologiche ancora caratterizzate da temperature elevate ma che, di tanto in tanto, potranno essere interrotte da temporali anche di forte intensità – puntualizzano nel bollettino pubblicato questa mattina, martedì 14 luglio, su Arpa Lombardia -. I momenti di maggior probabilità di formazione di temporali che interesseranno il suolo lombardo sono la seconda metà di mercoledì 15 e venerdì 17. Tra sabato 18 e lunedì 19 condizioni caratterizzate da temperature meno calde, quando l’Italia settentrionale verrà a trovarsi all’interno dell’area depressionaria citata precedentemente, che nel frattempo avrà cominciato ad elongarsi verso l’Italia meridionale ed i Balcani, grazie all’indebolimento dell’alta pressione sul bacino occidentale del Mar Mediterraneo”.