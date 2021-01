Meteo. Venerdì all’insegna della pioggia ma nel weekend migliora

Giornata di intense precipitazioni, schiarite da sabato mattina

Il meteo del fine settimana a Lecco e provincia

LECCO – Dopo le piogge degli ultimi giorni, oggi (venerdì) è previsto il passaggio di un ulteriore fronte di maltempo che porterà forti precipitazioni anche sull’area lecchese, in particolare nel pomeriggio e in serata, accompagnate dal vento e neve in montagna.

Il meteo migliorerà a partire già da domani, sabato: dopo una notte piovosa, in mattinata sono attese le prime schiarite e nel pomeriggio cielo sereno con velature. Domenica si aprirà con cielo coperto in mattinata ma senza precipitazioni e schiarite nel pomeriggio.

Con l’assenza di pioggia torneranno a scendere le temperature, con le minime sotto gli zero gradi anche nei primi giorni della prossima settimana.