Meteo weekend. Sabato mattina instabile. Domenica generalmente bel tempo

Le previsioni di ARPA Lombardia indicano precipitazioni e temporali sabato mattina, soprattutto su Alpi, Prealpi e Varesotto, migliora nel pomeriggio. Domenica sole

LECCO – Un fine settimana dai due volti quello atteso sulla Lombardia e nello specifico sul lecchese. Secondo le previsioni meteorologiche di ARPA Lombardia, la regione sarà interessata dal passaggio di successive perturbazioni nord-atlantiche dirette verso l’Europa centrale, con una fase di maggiore instabilità nella giornata di sabato seguita da un miglioramento nel corso di domenica.

L’attenzione si concentra soprattutto su sabato 6 giugno. La giornata si aprirà con cieli nuvolosi o coperti e precipitazioni sparse su Alpi e Prealpi. Sul Varesotto, già dalla notte, sono attesi fenomeni localmente intensi e a carattere temporalesco. Nel corso del pomeriggio è previsto un graduale miglioramento, con una diminuzione della nuvolosità e precipitazioni in progressiva attenuazione.

Decisamente più favorevole il quadro per domenica 7 giugno, quando il sole tornerà a prevalere su gran parte della regione. Sono attese condizioni generalmente stabili, con qualche velatura e la possibilità di isolati rovesci o temporali sulle aree montane. Una tendenza che dovrebbe proseguire anche nella giornata di lunedì 8 giugno, accompagnata da un lieve aumento delle temperature massime.

Lo sguardo si sposta poi verso l’inizio della prossima settimana: tra martedì 9 e mercoledì 10 giugno non si escludono nuovi passaggi perturbati con precipitazioni sparse sul territorio lombardo.