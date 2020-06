Meteo. Week-end soleggiato, da lunedì arriva l’estate

Oggi, sabato e domenica cieli poco nuvolosi

In arrivo anticiclone subtropicale, da lunedì clima estivo

LECCO – “Dopo una lunga fase di tempo instabile e a tratti perturbato, con nubifragi, forti temporali e grandinate su diverse regioni d’Italia, sembrerebbe possibile una tregua dall’instabilità grazie all’arrivo dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo centro-occidentale e sull’Italia che potrebbe favorire la prima fase di tempo estivo su gran parte della nostra Penisola a partire dall’inizio della prossima settimana”.

A confermarlo è Andrea Vuolo, meteorologo di 3bmeteo.com, che ha sottolineato come le regioni settentrionali saranno quelle che maggiormente potranno godere di questa fase calda e stabile favorita dal rinforzo anticiclonico.

“Bisognerà però ancora prestare pazienza qualche giorno visto che nel week-end saranno possibili rovesci e temporali localmente di forte intensità sulle regioni centro-settentrionali – ha poi aggiunto il meteorologo –. Infatti l’Italia rimarrà in parte influenzata dalla presenza di un vortice ciclonico in quota sull’Ovest Europa da cui prenderanno vita ancora degli impulsi instabili di origine atlantica che favoriranno l’innesco di temporali proprio a ridosso delle aree alpine e appenniniche”.

Oggi, venerdì, temporali pomeridiano-serali sono attesi soprattutto su Alpi e Prealpi centro-orientali, pianure di Lombardia, Veneto, Friuli, Ovest Emilia e Appennino centrale. Sabato qualche acquazzone ancora probabile su aree prealpine e Appennino centro-settentrionale.

Le previsioni a Lecco

Per quanto riguarda Lecco oggi, venerdì, si attende una giornata con cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi. La temperatura massima registrata sarà di 25 °C, la minima di 14.9°C, lo zero termico si attesterà a 3053m.

Nel fine settimana, invece, sabato sono previsti cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, ma non sono previste piogge. Domenica, sono attesi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata e senza piogge.