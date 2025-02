MFL STEM Academy, le forme della natura alla base di scienza e tecnologia

Protagonisti del terzo incontro gli studenti delle classi V dell’istituto comprensivo Molteno

I partecipanti hanno scoperto come la natura può ispirare nella progettazione tecnologica e ingegneristica

LECCO – Questa settimana ha avuto luogo il terzo incontro intitolato “Le forme nascoste della Natura” del progetto “MFL STEM Academy” portato avanti dal Polo territoriale di Lecco insieme alla Mario Frigerio SPA. All’appuntamento hanno partecipato 19 alunni delle classi V della scuola primaria di Garbagnate Monastero dell’Istituto Comprensivo Molteno.

I bambini sotto la guida del professor Simone Cinquemani, responsabile scientifico del laboratorio Bioinspired Systems del Polo territoriale di Lecco hanno imparato come la natura può fornire soluzioni per risolvere problematiche quotidiane. L’obiettivo è stato quello di far comprendere ai giovani partecipanti come le forme naturali siano funzionali e di come queste possano essere applicate anche nella progettazione di soluzioni ingegneristiche e tecnologiche.

Durante il laboratorio, i bambini hanno avuto l’opportunità di partecipare a una presentazione multimediale interattiva, che ha trattato esempi concreti di come la natura ispiri la scienza e la tecnologia. Successivamente, i partecipanti hanno visitato il laboratorio di prototipazione, dove hanno potuto vedere come tecnologie innovative come la stampa 3D e il taglio laser vengano utilizzate per realizzare oggetti dalle forme particolari.

L’attività pratica ha visto i bambini impegnati nella realizzazione di strutture modulari 3D, ispirate alle forme osservate in natura, mettendo alla prova le loro abilità creative e ingegneristiche. Il laboratorio ha avuto, così, un forte impatto formativo, incoraggiando i piccoli partecipanti a osservare con maggiore curiosità l’ambiente che li circonda, stimolando la loro creatività e il loro pensiero critico.

Inoltre, ha fornito loro un’opportunità unica per sviluppare nuove competenze in modo divertente e coinvolgente, con l’auspicio che questa esperienza possa influenzare positivamente il loro futuro accademico e professionale. Il prossimo incontro vedrà nuovi temi e attività stimolanti, continuando a coinvolgere i bambini in un percorso educativo innovativo.

La MFL STEM Academy è un progetto educativo che si propone di avvicinare i giovanissimi al mondo universitario e alle discipline scientifiche, sperando di accrescere l’interesse per la scienza, la tecnologia, l’ingegneria e la matematica fin dai primi anni di scuola primaria.