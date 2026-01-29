MFL STEM Academy: sport e realtà virtuale per i giovani di Sirone

Il laboratorio “Facciamo sport con la realtà virtuale” avvicina gli studenti alle tecnologie immersive

25 alunni della scuola primaria di Sirone hanno sperimentato kayak, arrampicata e ping pong in realtà virtuale

LECCO – Prosegue con grande successo la quarta edizione di MFL STEM Academy, iniziativa educativa dedicata alla diffusione della cultura STEM tra i giovani, sostenuta da MARIO FRIGERIO S.p.A. e coordinata dal Polo territoriale di Lecco.

Il secondo laboratorio dell’edizione 2026 ha coinvolto 25 alunni della classe V della scuola primaria di Sirone, parte dell’istituto comprensivo di Molteno, in un’attività dal titolo “Facciamo sport con la realtà virtuale”. L’incontro è stato condotto dal professor Mario Covarrubias, docente di Computer-Aided Design and Mechanical Prototyping e Metodi di Rappresentazione Tecnica.

Gli studenti hanno potuto esplorare le potenzialità della Extended Reality (XR), comprendente Realtà Virtuale, Aumentata e Mista, e scoprire come queste tecnologie possano diventare strumenti educativi innovativi. Grazie ai visori Meta Quest 3 e a ambienti virtuali sicuri, i bambini hanno sperimentato attività sportive simulate come kayak, arrampicata e ping pong, muovendosi liberamente e interagendo con il mondo digitale come veri atleti.

L’approccio educativo del laboratorio è stato incentrato su gioco attivo, movimento naturale e interazione tecnologica, con l’obiettivo di stimolare le abilità motorie, la coordinazione visuo-motoria, la fiducia in sé stessi e la capacità di affrontare nuove sfide. L’esperienza ha anche promosso inclusione, collaborazione e socializzazione, avvicinando i bambini alla tecnologia in modo creativo e positivo.

Il laboratorio ha così trasmesso un messaggio chiaro: tecnologia e sport possono integrarsi per promuovere uno stile di vita attivo, collaborativo e accessibile a tutti, offrendo un’esperienza educativa capace di coniugare innovazione tecnologica, movimento e apprendimento in maniera coinvolgente e significativa.