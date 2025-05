“Mi Curo di Te”: eventi di maggio nei quartieri di Belledo, Germanedo e Caleotto

Il calendario delle iniziative

LECCO – The Factory è un progetto di welfare comunitario che promuove occasioni di incontro e partecipazione nei quartieri di Belledo, Germanedo e Caleotto, grazie al sostegno del Comune di Lecco, dell’Ambito Distrettuale di Lecco, della Fondazione Comunitaria del Lecchese. L’ente capofila è il CFP del Consorzio Consolida, che sviluppa le attività in collaborazione con l’Impresa Sociale Girasole, ARCI – Circolo Promessi Sposi di Lecco e Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi e Comunità Pastorale Madonna alla Rovinata.

Nel mese di maggio, la rete di partner ha organizzato il calendario eventi “Mi Curo di Te”, che propone una serie di iniziative dedicate in particolare alla socialità e all’inclusione delle persone sole o anziane.

CALENDARIO INIZIATIVE

Sabato 10 maggio | ore 14.00 – 18.00

CFP Consolida – Via Montessori, 20 (Lecco)

Fiore Sospeso @ Montessori in Fiore

Durante l’evento annuale “Montessori in Fiore”, i cittadini potranno sostenere il progetto “Fiore Sospeso”, acquistando un fiore che sarà poi donato: un gesto concreto di vicinanza e amore per persone e famiglie in situazione di solitudine residenti nei quartieri coinvolti.

Info: 0341 362051 | segreteria@cfpplecco.it | www.cfpconsolida.it

Mercoledì 14 maggio | ore 12.30

Oratorio di Germanedo – Via Alla Chiesa, 3 (Lecco)

Pranzo dedicato agli Over 60

Un momento conviviale con pranzo completo (15 euro) e un intervento informativo su “Prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani”, a cura della Comunità Pastorale Madonna alla Rovinata.

Prenotazioni entro il 12 maggio presso la segreteria della Parrocchia di Germanedo (lunedì 10.00-11.30, mercoledì 17.30-18.30, giovedì 11.00-12.00) oppure al numero 348 6502525 (Antonella)

Giovedì 22 maggio | ore 9.30

Via Rovinata e Circolo Arci Promessi Sposi – Viale Lombardia, 7 (Lecco)

Pulizia partecipata e Pranzo insieme al Circolo

Partenza da via Rovinata per prendersi cura del quartiere insieme ai cittadini ed al contributo prezioso dei Cantonieri di Comunità e di Artimedia. A seguire un pranzo conviviale (€ 10 – posti limitati a 40 persone) per ritrovarsi e conoscersi nel quartiere.

Info e prenotazioni: 366 2372270 (Giorgio)

Venerdì 23 maggio | ore 14.00 – 16.00

La Casa di Stefano – Via Tagliamento, 5 (Lecco)

Prove gratuite di corsi per anziani

Attività gratuite di ginnastica dolce, fisioterapia e sessioni nella stanza multisensoriale, seguite da una merenda in compagnia organizzata dal CFP Consolida.

Info e prenotazioni: 348 5448443 (Tatiana)

Aggiungi un posto a tavola… per un tuo vicino

Sei un bar o una famiglia del quartiere di Germanedo? Ospita un vicino per un pranzo o una cena in compagnia, per contrastare la solitudine e aiutarlo a sentirsi parte del quartiere.

Info: 335 1353967 (Luca)

Le iniziative del progetto The Factory proseguiranno nei prossimi mesi per rafforzare i legami e rendere i quartieri ancora più vivi e partecipati.

Per restare aggiornati:

www.consorzioconsolida.it

Canale Facebook di Consorzio Consolida