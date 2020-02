Calcio e amore. “Mi vuoi sposare?”. La proposta di matrimonio al triplice fischio finale

La proposta di matrimonio oggi pomeriggio sul campo dell’Aurora S. Francesco

Tudor, esterno dell’Aurora, si è dichiarato alla sua amata Doina

LECCO – Sono le 17, sul campo di calcio dell’Aurora San Francesco il direttore di gara dichiara la fine dell’incontro di Terza Categoria. I padroni di casa hanno pareggiato contro il San Zeno per 1 a 1, ma sul terreno di gioco accade quello che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Tudor Popescu, classe 1994, esterno dell’Aurora San Francesco, si avvicina alla sua fidanzata Doina Borodin che, nel frattempo, è stata accompagnata in campo. La guarda tenendo in una mano un mazzo di rose rosse e nell’altra un anello. Si inginocchia e le chiede: “Vuoi sposarmi?”. Lei si tuffa al collo del suo amato e senza esitare le risponde “Sì!” riempiendolo di baci.

Dai compagni di squadra un lungo applauso, canti, cori e fiumi di vino per festeggiare i due promessi sposi.

Tudor ha giocato l’intera partita contro il San Zeno, supportato dal tifo di Doina seduta sugli spalti, come fa tutte le domeniche. Poi, come in una fiaba moderna, alla fine dell’incontro accade quello che nessuno si aspetta.

“Lei segue sempre la squadra – spiega Tudor – Così ho scelto di chiederle di sposarmi qui, sul nostro campo di calcio. Ero abbastanza sicuro dicesse di sì, stiamo bene insieme”. E infatti Doina non ha esitato nemmeno un istante nell’accettare la proposta di matrimonio.

La festa è poi proseguita con un terzo tempo speciale in casa Aurora, insieme al mister, ai compagni di squadra, ai dirigenti e ai famigliari. Sorrisi, felicitazioni, vino, birre. Per una volta il risultato passa in secondo piano: il pareggio casalingo (con un rigore sbagliato) è già alle spalle.

A Tudor e Doina i migliori auguri anche dalla Redazione di Lecconotizie.com