Il presidente uscente Marco Cariboni è stato nominato presidente onorario con diritto di voto

“Abbiamo un obiettivo comune: collaborare, crescere e guardare al futuro tenendo fermi i capisaldi della società”

LECCO – Michele Peccati è il nuovo presidente della società Canottieri Lecco. Durante il consiglio direttivo che si è svolto mercoledì sera, i nove consiglieri eletti a fine novembre scorso hanno nominato, all’unanimità, presidente Michele Peccati, attuale sindaco di Malgrate.

Il nuovo numero uno della società di via Nullo e la sua squadra lavoreranno con un obiettivo comune: collaborare, crescere e guardare al futuro tenendo fermi i capisaldi della Canottieri.

Il presidente uscente Marco Cariboni è stato nominato presidente onorario con diritto di voto e resta rappresentante legale fino al 31 dicembre 2025: “Avere una maggioranza e una opposizione in Canottieri non serve, il bene della società e dei suoi atleti viene prima di tutto. In bocca a lupo al nuovo presidente”.

Nominati Giacomo Ugolini come vicepresidente alle attività sportive e Davide Cosentino alla logistica di circolo (bar, piscina e strutture). Le altre deleghe verranno assegnate dopo l’8 gennaio.