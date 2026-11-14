Microsoft, ripristinati tutti i servizi dopo il blackout globale

Risolti i problemi che da giovedì sera avevano provocato disagi in oltre 70 Paesi, Italia compresa

Il colosso informatico esclude un attacco hacker: all’origine dei malfunzionamenti un problema tecnico all’infrastruttura di rete

LECCO – Dopo oltre 24 ore di disservizi, Microsoft ha annunciato il completo ripristino dei propri servizi, mettendo fine al blackout informatico che tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre ha interessato milioni di utenti in tutto il mondo, Italia compresa. Dalle prime ore di oggi, sabato 14 novembre, sono tornate pienamente operative le principali piattaforme del colosso americano, tra cui Outlook, Teams e Copilot, utilizzate quotidianamente da aziende, professionisti, pubbliche amministrazioni e privati.

A comunicare la conclusione degli interventi è stata la stessa Microsoft, che ha confermato di aver risolto il problema all’origine dell’interruzione e ripristinato l’accesso ai servizi anche nelle ultime aree geografiche interessate. Il blocco era iniziato nella serata di giovedì 12 novembre, intorno alle 19 ora italiana, quando migliaia di utenti avevano cominciato a segnalare difficoltà nell’utilizzo della posta elettronica e delle applicazioni della suite Microsoft 365. I problemi si erano rapidamente estesi a numerosi Paesi, coinvolgendo oltre 70 Stati e causando rallentamenti e interruzioni nelle attività di imprese, istituzioni e servizi pubblici.

Tra i servizi maggiormente colpiti figurano Outlook ed Exchange Online, con difficoltà nell’invio e nella ricezione delle email, ma anche Teams, utilizzato per riunioni e comunicazioni aziendali, OneDrive, SharePoint e Copilot, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale. I malfunzionamenti hanno avuto ripercussioni anche in Italia, dove numerosi utenti hanno segnalato problemi di accesso alle caselle di posta e alle piattaforme di lavoro.

Disagi che hanno riguardato potenzialmente anche le attività quotidiane di aziende, uffici e professionisti del territorio lecchese che utilizzano questi strumenti, sebbene non risultino al momento segnalazioni specifiche di particolari criticità locali.

Nel corso della giornata di venerdì Microsoft aveva comunicato un progressivo miglioramento della situazione, precisando tuttavia che il ripristino stava procedendo per fasi e che alcune funzionalità continuavano a presentare rallentamenti. In particolare, erano ancora in corso le operazioni per recuperare la piena capacità dei server e smaltire i messaggi di posta elettronica rimasti in coda.

A provocare il blackout, secondo quanto spiegato dall’azienda, non è stato un attacco hacker, ma un problema tecnico legato all’infrastruttura di rete.

Microsoft ha individuato l’origine dell’incidente in un’anomalia verificatasi durante un precedente aggiornamento della capacità della rete, emersa in seguito a una successiva modifica dell’infrastruttura. Una combinazione di fattori che ha compromesso la disponibilità di diversi servizi cloud, rendendo necessari interventi di ripristino progressivi.

L’azienda si è scusata con clienti e partner per i disagi, sottolineando il proprio impegno a riportare le piattaforme alla piena operatività. La conferma del ripristino è arrivata nella mattinata di sabato 14 novembre, con la comunicazione della conclusione degli interventi tecnici e il ritorno alla normalità per i servizi interessati.