Revocate da oggi, 3 marzo, le misure attive in Lombardia

Due giorni consecutivi sotto soglia per il Pm10

MILANO – L’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, annuncia la disattivazione delle misure temporanee di primo livello in tutta la regione, a partire da oggi, mercoledì 3 marzo. Le misure infatti erano attive in Lombardia a esclusione della provincia di Sondrio.

“Superata l’emergenza, dopo giorni di preoccupazione, abbiamo disposto la disattivazione in tutta la Regione delle misure temporanee”. Si sono verificati in tutta la Lombardia due giorni consecutivi sotto soglia per il Pm10 e la conferma delle medie provinciali di Pm10 inferiori al limite anche nella giornata di lunedì.

I dati sulla qualità dell’aria vengono esaminati ogni giorno e quotidianamente viene data comunicazione in maniera tempestiva della cessazione delle limitazioni temporanee. Ciò è previsto dalla dgr n.3606 del 28 settembre 2020, qualora si registrino valori al di sotto della soglia, uniti a previsioni metereologiche con condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, oppure valori sotto soglia per due giorni consecutivi.