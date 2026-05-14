Milano Cortina 2026, il Panathlon Lecco racconta il modello sanitario delle Olimpiadi

Ospiti della serata Ida Ramponi, Stefano Aldo Ferrari e Anna Maria Maestroni: focus sull’organizzazione sanitaria nelle sedi valtellinesi dei Giochi

Durante la serata all’NH Pontevecchio focus su assistenza agli atleti, lavoro di squadra e “Legacy Olimpica” sul territorio

LECCO – “Quando la sanità fa squadra”. È stato questo il tema dell’ultimo incontro conviviale del Panathlon Club Lecco, presieduto da Riccardo Benedetti, dedicato al modello sanitario organizzato in occasione delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.

La serata, ospitata all’NH Pontevecchio, ha visto come relatori Ida Ramponi, Stefano Aldo Ferrari e Anna Maria Maestroni, responsabile dell’organizzazione sanitaria nella “bolla olimpica” delle sedi valtellinesi.

Ad aprire l’incontro è stata Ida Ramponi, che ha raccontato “con un pizzico di emozione ed orgoglio” il modello sanitario predisposto per atleti e staff tecnici nel rispetto delle direttive del CIO. Al centro degli interventi il lavoro costruito negli anni per garantire assistenza sanitaria d’eccellenza durante le gare olimpiche, puntando “prima di tutto sulle competenze del team medico, la collaborazione tra le diverse figure chiamate a gestire un evento globale” e sulla capacità di assicurare “tempestività e alta professionalità”.

Anna Maria Maestroni ha invece ripercorso le fasi preparatorie del progetto sanitario, sottolineando l’obiettivo di garantire livelli di assistenza elevati “senza in alcun modo interferire con il quotidiano svolgersi della normale attività al servizio dei cittadini”.

Accanto a lei Stefano Aldo Ferrari, di Galbiate, che ha evidenziato il rapporto costruito con i medici delle squadre nazionali e “la grande umanità verso gli atleti”, ricordando anche il caso di Michela Moioli, poi medaglia d’oro dopo l’incidente che l’aveva coinvolta.

Durante la conviviale si è parlato anche della “Legacy Olimpica” lasciata sul territorio valtellinese, tra nuove competenze, strumenti diagnostici e riconoscimenti ricevuti dal CIO, dai team medici internazionali e dagli stessi atleti.

Ospite della serata anche Attilio Belloli, che ha espresso apprezzamento per l’attività del club lecchese.

“Per il Panathlon Club Lecco è stata una serata da consegnare alla storia”, ha dichiarato Riccardo Benedetti, sottolineando come “il Servizio Sanitario Nazionale, spesso criticato, sia riuscito ad affermarsi come eccellenza”, lasciando “una grande eredità di conoscenze e nuovi strumenti diagnostici”.

Nel corso della serata è stato infine ricordato anche il panathleta Enrico Rossi, socio del club dal 1999 ed esponente della scherma, recentemente scomparso.