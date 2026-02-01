Milano-Cortina 2026: la fiamma olimpica arriva a Lecco tra l’emozione della gente

Apre il Villaggio Olimpico in piazza Garibaldi e parte la grande festa in città

Moltissime le persone assiepate in attesa dell’arrivo della fiamma

LECCO – Il lungolago e le piazze del centro si riempiono di spettatori, Lecco vive una giornata storica, nel segno dello sport. Nel pomeriggio – dopo il percorso in Valtellina e le tappe a Colico e Mandello – la Fiamma Olimpica ha fatto il suo ingresso in città e con l’apertura del Villaggio Olimpico in Piazza Garibaldi alle 17 è iniziata ufficialmente la festa verso Milano-Cortina 2026.

La fiaccola dei Giochi invernali è arrivata in città per la sua tappa numero 56.

L’APERTURA DEL VILLAGGIO OLIMPICO

Alle 17 in Piazza Garibaldi ha aperto il Villaggio Olimpico, cuore pulsante dell’evento lecchese, con un fitto programma di interventi, racconti e momenti celebrativi per accompagnare l’arrivo della fiaccola.

Un mare di persone stanno prendendo parte all’evento, aperto dallo spettacolo degli Sbandieratori di Primaluna a cui è seguito l’Inno d’Italia eseguito da I Picett del Grenta di Valgreghentino con i firlinfeu Renzo e Lucia di Acquate.

Presenti, nella folla, le autorità lecchesi, il Prefetto Paolo Ponta, il questore Stefania Marrazzo, il Prevosto don Bortolo Uberti e molti sindaci del territorio.

I valori dello sport raccontati dai campioni lecchesi

Sul palco – introdotti dai due presentatori Gianluca Castelnuovo e Sergio Comi – gli assessori Giovanni Cattaneo, all’Attrattività Turistica e Emanuele Torri, allo Sport: “Lecco vuole fare la sua parte in questa bellissima festa – dicono -. La nostra città e la nostra Provincia sono al primo posto da nella promozione dello sport tra i bambini. Abbiamo tantissime eccellenze”.

Il presidente dello Sci Club Lecco, Arturo Montanelli, invece, ha rimarcato la partecipazione alle Olimpiadi dell’atleta Tommaso Sala: “E’ cresciuto con noi, in un percorso di sport e di vita”. Anche Andrea Mauri, presidente del Panathlon di Lecco si è soffermato sui valori dello sport.

Fra gli ospiti sul palco anche Kwadzo Klokpah, campione paralimpico di canoa; Jennifer Isacco, bronzo nel bob alle Olimpiadi di Torino del 2006; Paola Pozzoni, storica campionessa di sci di fondo e Alice Marcelli, campionessa di arrampicata. In video-collegamento, invece, il ginnasta Lorenzo Bonicelli: “Per me la vita da sportivo è iniziata a 4 anni, è sempre stato di più di semplice sport, è stata una filosofia. Il mio percorso sportivo è stato interrotto da un evento imprevisto, che però non ha spento la fiamma dello sportivo che arde dentro di me”.

L’intervento del sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni

“Sport per noi vuol dire educazione, vuol dire disciplina, coraggio, sfida, squadra, sport vuol dire futuro – dice il primo cittadino di Lecco Mauro Gattinoni -. Lecco è una grande fucina di sportivi, abbiamo i campioni della porta accanto. Lecco ha il lago, ha le montagne, un paesaggio unico, Lecco abbraccia gli sportivi. Ma il messaggio vero delle Olimpiadi deve essere un messaggio di pace”.

La galleria fotografica dal Villaggio Olimpico

LA STAFFETTA DEI TEDOFORI

Puntuale alle 18.30, dalla zona Caviate, è partita la staffetta dei 22 tedofori – ognuno dei quali percorrerà la propria frazione di 200 metri – con il passaggio prima da Piazza Cermenati, poi sul Lungolario Isonzo, fino a Corso Matteotti, Via Volta e Via Cavour.

I tre tedofori ufficiali scelti dal Comitato Olimpico per la tappa lecchese sono Nausicaa Dell’Orto, a capo della nazionale italiana di flag football; Emanuele Mauri, telecronista e imitatore lecchese; e Piero Poli, ex canottiere medaglia d’oro nel quattro di coppia a Seul 1988, oggi primario di Traumatologia e Ortopedia all’Ospedale Manzoni di Lecco.

A questi si aggiungono i tre tedofori scelti dal Comune di Lecco: Marco Cariboni, ex presidente della storica Canottieri Lecco; Lisa Guerrera, atleta di Oltretutto ’97, la più medagliata negli sport invernali del territorio ed esempio luminoso di talento e inclusione e Severino Aondio, 93 anni, “atleta simbolo” della Resegup.