Mille euro dalla Maratona del Calcio alla Croce Rossa di Lecco

Donazione dell’associazione Maratona del Calcio alla Croce Rossa

“Un piccolo gesto per dare il nostro contributo”

LECCO – “Anche noi dell’Associazione MDC abbiamo deciso di effettuare un piccolo gesto per dimostrarci solidali ed essere di sostegno verso chi si sta prodigando per arginare questa enorme emergenza sanitaria” spiegano dall’associazione che ogni anno organizza la Maratona del Calcio allo stadio di Lecco, una manifestazione nata sulla spinta della solidarietà e che ha voluto fare la sua parte anche in questo momento.

“Purtroppo, non disponendo di cifre considerevoli e non potendo arrivare ‘a tutti’, abbiamo scelto la realtà sul territorio più vicina alla nostra manifestazione: La Croce Rossa Italiana-Comitato di Lecco – spiegano – Sono solo 1100€. Una goccia nell’oceano di necessità … ma tante gocce anche in questo caso formeranno il mare”.