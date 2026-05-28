Minori scomparsi, a Lecco la Polizia di Stato in piazza per fare prevenzione

Campagna informativa nelle piazze del centro cittadino con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sul fenomeno della scomparsa dei minori

LECCO – In occasione della Giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi, la Polizia di Stato ha rinnovato il proprio impegno sul territorio lecchese con una campagna informativa nel centro cittadino, dove sono stati distribuiti opuscoli e materiale informativo, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sul fenomeno della scomparsa dei minori e sulle iniziative da intraprendere per prevenire le diverse situazioni di pericolo in cui possono incorrere bambini e adolescenti.

Il personale della Divisione Anticrimine della Questura di Lecco ha dialogato con i passanti, le famiglie e i giovani, fornendo gli strumenti e suggerendo i campanelli d’allarme per intuire se un minore stia vivendo una situazione di disagio, emarginazione, solitudine o pericolo che possano spingerlo a scomparire.

Diversi sono gli strumenti a disposizione dei cittadini in caso di bisogno: si raccomanda sempre, nel caso di scomparsa, di chiamare immediatamente il numero di emergenza e pronto intervento NUE 112 e di segnalare, anche attraverso l’App #Youpol – che permette di mettersi in contatto con la Polizia di Stato – anche in forma anonima, episodi di bullismo, cyberbullismo e violenza domestica che spesso possono essere all’origine di allontanamenti dal nucleo familiare.

Ma ancora, esiste il 114 – numero dedicato proprio all’emergenza infanzia, o il numero 116000 – NUE per i minori scomparsi.

La Polizia di Stato, inoltre, gestisce il sito globalmissingkids.org, all’interno del Global Missing Children Network (Gmcn), una rete internazionale il cui scopo è quello di fornire un concreto aiuto al ritrovamento dei minori scomparsi.

La Polizia di Stato ha sottolineato l’importanza di segnalare immediatamente episodi di scomparsa di minori poiché ogni minuto è fondamentale.