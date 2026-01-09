Minori stranieri non accompagnati in regione: bando per tutori volontari

L’appello del Garante Riccardo Bettiga per assistere al meglio i 2.133 minori migranti presenti

“Nella nostra regione già riconosciuti e attivi 737 tutori volontari, ne servono almeno altri 200”

LECCO – E’ stato pubblicato sul BURL del 17 dicembre scorso il bando per la selezione di privati cittadini disponibili a assumere a titolo volontario la tutela di minori stranieri non accompagnati. Nei due anni appena trascorsi sono state 670 le domande di candidature di tutori volontari MSNA pervenute all’Ufficio del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, un risultato importante che, auspica il Garante, possa continuare a crescere nei prossimi mesi.

Ogni tutore può avere un massimo di tre minori affidati e, pertanto, a fronte di 737 tutori ad oggi attivi in Regione Lombardia, iscritti presso l’Albo dei Tribunali per i Minorenni di Milano (516 tutori) e Brescia (221 tutori), e di una presenza di MSNA in Lombardia di poco superiore alle 2mila unità, l’obiettivo ottimale è quello di avvicinarsi ai mille tutori distribuiti su tutto il territorio regionale.

La Lombardia continua ad essere la seconda regione d’Italia per numero di minori migranti: al 30 novembre 2025 si registravano 2.133 minori migranti (circa 600 in meno rispetto alla precedente rilevazione di marzo 2024) su un totale di 17.504 presenti sul territorio italiano (dati pubblicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). Il 19.2% è di genere femminile e l’80,8% maschile, a differenza del dato nazionale dove le femmine sono soltanto il 9,7%; il 70% dei MSNA in Lombardia ha fra i 15 e i 17 anni, il 25% fra i 7 e i 14 anni, il 5% ha meno di 6 anni. La cittadinanza maggiormente rappresentata è quella egiziana, seguita dalla Tunisia e dall’Ucraina.

“Essere tutori significa essere il punto di riferimento legale, umano e personale per una persona minorenne che, venutasi a trovare nel nostro Paese senza adulti di riferimento, collocata in una comunità, inserita in un sistema di formazione, tutela e avviamento al lavoro, ha bisogno di avere qualcuno che ci sia, che la accompagni nella vita – sottolinea il Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, il lecchese Riccardo Bettiga –. Il tutore volontario è un riferimento stabile e fondamentale per ragazzi che si trovano sul nostro territorio senza una rete familiare di supporto, spesso dopo percorsi complessi e dolorosi. È una presenza adulta che prende per mano questi ragazzi e li accompagna dentro il nostro mondo e la nostra realtà, aiutandoli a comprendere regole, diritti, doveri e opportunità, senza annullare la loro storia ma offrendo strumenti concreti per costruirne una nuova nel nostro Paese. La legge n°47 del 2017, detta legge Zampa, istituendo questa figura, pensava proprio al valore aggiunto della relazione umana nel percorso di accoglienza. Un tutore, in sostanza, migliora la qualità della vita dei MSNA e con essi non può che aiutare il lavoro dei servizi e degli enti locali. Abbiamo bisogno di cittadini, di persone di buona volontà, di qualunque professionalità, livello culturale o estrazione sociale che abbiano voglia di esserci per questi ragazzi, spesso più soli di altri. Dove esiste una relazione umana e di fiducia -conclude il Garante regionale-, diminuisce il rischio di isolamento, marginalità e coinvolgimento in circuiti di sfruttamento o criminalità. Se adeguatamente accompagnati e integrati, questi giovani possono rappresentare una risorsa per i territori e per il futuro della comunità; se lasciati soli, il rischio è quello di percorsi di esclusione che producono conseguenze negative per loro e per la collettività”.

Il tutore volontario per MSNA è un cittadino che, avendo compiuto i 25 anni di età, si candida e dopo essere stato formato dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, in seguito ad un incarico affidato dal Tribunale per i Minorenni assume il compito di rappresentare giuridicamente un minore straniero non accompagnato e di farsi interprete dei suoi bisogni e delle sue necessità. Svolge il compito di rappresentanza legale assegnato agli esercenti la responsabilità genitoriale, attende allo svolgimento di ogni attività anche di natura amministrativa o sanitaria per favorirne il miglior inserimento nel territorio, persegue il riconoscimento dei diritti del minore, ne promuove il benessere psico-fisico, vigila sui percorsi di educazione ed integrazione del minore, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, vigila sulle sue condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione e ne amministra l’eventuale patrimonio.

La domanda e tutte le informazioni per candidarsi al ruolo di tutore volontario per i Minori Stranieri Non Accompagnati si trovano sul sito del Garante per la tutela dei minori e delle fragilità al seguente link: https://garanteminoriefragilita.regione.lombardia.it/wps/portal/site/garante-minori-e-fragilita/tutori-volontari-dei-minori-stranieri-non-accompagnati-msna/il-bandoi