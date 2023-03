‘Missione parità’ fa centro: successo per le letture, con laboratorio, sulla parità di genere

Sono previsti altri due appuntamenti di “Missione Parità”, uno il 18 a Mandello e l’altro il 25 a Paderno

L’iniziativa è promossa dalla Consigliera di Parità della Provincia di Lecco e dalla presidente del Comitato Pari Opportunità dell’ordine degli avvocati

LECCO – Entusiasta partecipazione alla lettura, con successivo laboratorio, dal titolo Missione Parità promosso in biblioteca a Lecco e organizzato dall’ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Lecco Avv. Marianna Ciambrone e dalla Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Lecco Avv. Monica Rosano.

Dopo una breve presentazione delle organizzatrici, le bambine e i bambini si sono cimentati in un divertente gioco dal titolo “come corre un bambino e come corre una bambina”; hanno poi ascoltato divertenti e coinvolgenti letture a tema, dalla voce delle bravissime bibliotecarie; hanno espresso i loro desideri su cosa vorrebbero fare da grandi e successivamente si sono misurati in un gioco da tavola alla fine del quale, i partecipanti della squadra vincitrice, hanno ricevuto in omaggio una copia del libro “Missione Parità”.

A tutti gli iscritti è stato donato un segnalibro dipinto a mano dalla bravissima illustratrice Valentina Pasta.

Sono previste due repliche dell’evento, una in data 18 marzo alle ore 10.30 presso la biblioteca di Mandello del Lario e l’ultima in data 25 marzo ore 10 presso la biblioteca di Paderno d’Adda, per le quali è ancora possibile iscriversi!