Mistero misterioso: martedì sera San Martino illuminato a giorno

LECCO – San Martino illuminato a giorno, nella tarda serata di ieri, martedì.

Un fascio di luce ha “acceso” per diversi minuti la parete del San Martino nella zona della Cappelletta (versante della frana).

Inizialmente si è pensato ad un intervento di soccorso in montagna. Infatti, in quei casi, ad illuminare le pareti di Medale e San Martino, è la potente luce della fotoelettrica dei Vigili del Fuoco di Lecco. Ma ieri sera non è stata inoltrata nessuna chiamata di soccorso e i Vigili del Fuoco non sono intervenuti.

Al momento nessuno ha saputo motivare l’illuminazione a giorno del San Martino e men che meno dare un nome a chi o a coloro hanno “acceso” la luce.

Indiscrezioni raccontano di un test relativo ad un prossimo evento cittadino. Dal Comune di Lecco non hanno saputo dare nessuna spiegazione in merito. Al momento il mistero resta misterioso.