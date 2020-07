Misure anti Covid nelle scuole: un milione di euro per i Comuni

I contributi serviranno per effettuare gli interventi di adeguamento delle scuole in vista della riapertura a settembre

In arrivo nel Lecchese poco più di un milione di euro spalmati su 53 Comuni. Le somme vanno ad aggiungersi ai 750mila euro stanziati per la Provincia e le scuole superiori

LECCO – Poco più di un milione a disposizione dei Comuni lecchesi per lavori di edilizia leggera. Ammontano infatti a 1.106.000 euro i contributi messi a disposizione dal Ministero dell’Istruzione per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche a seguito dell’emergenza sanitaria. Una somma ingente messa a disposizione dei Comuni alla quale vanno aggiunti i 750mila euro destinati alla Provincia di Lecco sempre per interventi di edilizia cosiddetta leggera. Il contributo rientra nell’ambito del programma operativo nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

Altissima la partecipazione in tutta Italia a due avvisi emessi dal Ministero, con 5.664 enti in tutto tra Comuni, Province e Città metropolitane, che hanno richiesto i finanziamenti, oltre l’84% del totale.

La Lombardia è la Regione che ha partecipato con il numero più alto di candidature, 1.033, seguita da Piemonte, 712, Veneto, 489, e Campania, 467, per un totale di risorse messe a disposizione di 326.319.000 euro.

“Stiamo lavorando in modo spedito e concreto per la ripresa delle attività didattiche a settembre – sottolinea la Ministra Lucia Azzolina -. Stiamo dando agli Enti Locali, che sono i proprietari degli edifici scolastici, le risorse e gli strumenti per intervenire. Il Protocollo d’Intesa siglato con il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, in accordo con i sindacati, assicurerà lavori celeri, spediti. Grazie alla collaborazione di tutti potremo tornare a scuola in presenza e in sicurezza”.

Per quanto riguarda la Lombardia con il primo avviso sono stati stanziati oltre 40 milioni di euro per 313 domande mentre con il secondo 7.722.000 euro (313 domande) per un totale di 47.836.000 euro e 1033 domande.

Nella nostra provincia sono 53 i Comuni che hanno partecipato ai due avvisi. Tra questi Lecco che ha ottenuto 160mila euro, Merate e Calolzio a cui spettano 70mila euro e restando sempre tra i più popolosi Casatenovo, Valmadrera e Oggiono con 40 mila euro.

Ecco l’elenco completo

Abbadia 6mila euro *

Airuno 15mila euro

Ballabio 15mila euro

Barzago 6mila euro

Barzanò 15mila euro*

Bellano 15mila euro

Bosisio 15mila euro

Brivio 15mila euro

Bulciago 6mila euro

Calco 15mila euro

Calolziocorte 70mila euro

Casatenovo 40mila euro

Cassago 28mila euro*

Civate 15mila euro

Colico 28mila euro

Colle Brianza 3mila euro

Cortenova 3mila euro

Costa Masnaga 28mila euro

Dervio 15mila euro

Dolzago 6mila euro*

Ello 6mila euro

Erve 3mila euro*

Esino 3mila euro*

Galbiate 28mila euro*

Garlate 6mila euro

Imbersago 6mila euro*

Introbio 15mila euro*

La Valletta 28mila euro

Lecco 160mila euro

Lomagna 6mila euro

Malgrate 15mila euro

Merate 70mila euro*

Missaglia 28mila euro

Molteno 15mila euro

Monte Marenzo 6mila euro

Montevecchia 6mila euro*

Monticello Brianza 15mila euro

Nibionno 6 mila euro*

Oggiono 40mila euro

Olgiate Molgora 15mila euro

Olginate 40mila euro

Osnago 6mila euro

Paderno d’Adda 15mila euro

Pescate 6mila euro

Primaluna 6mila euro*

Santa Maria Hoè 6mila euro

Sirone 6mila euro

Sirtori 6mila euro*

Valgreghentino 15mila euro

Valmadrera 40mila euro

Vercurago 6mila euro

Verderio 15mila euro*

Viganò 3mila*

* Comuni partecipanti al secondo avviso

PER LA GRADUATORIA COMPLETA DEL PRIMO AVVISO CLICCA QUI

PER LA GRADUATORIA COMPLETA DEL SECONDO AVVISO CLICCA QUI