Mobilità sostenibile, al Politecnico l’IDEA League Challenge Programme

40 studenti europei a confronto sulla mobilità sostenibile

Collaborazione internazionale e innovazione al centro del programma europeo

LECCO – La nuova edizione di IDEA League Challenge Programme, ospitata presso il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, ha riunito 40 studenti provenienti da cinque prestigiose università tecniche europee: Politecnico di Milano, TU Delft (Paesi Bassi), RWTH Aachen University (Germania), ETH Zürich (Svizzera) e Chalmers University of Technology di Göteborg (Svezia).

L’iniziativa rientra nelle attività di IDEA League, l’alleanza accademica tra queste cinque università, che favorisce la collaborazione internazionale tra studenti e docenti per affrontare alcune delle sfide più urgenti della società contemporanea.

Durante i quattro giorni di lavoro a Lecco, gli studenti hanno approfondito il tema della mobilità sostenibile nelle grandi città europee, concentrandosi in particolare sul caso di Göteborg. Partendo dal contesto delle metropoli in rapida crescita, la domanda centrale è stata: “come garantire spostamenti efficienti e rispettosi dell’ambiente, sia all’interno che verso le grandi città?”.

Guidati da docenti della TU Delft, i partecipanti hanno lavorato in gruppi interdisciplinari, confrontandosi anche con stakeholder e rappresentanti di Göteborg collegati in remoto. Il programma ha previsto sessioni di formazione pratica e workshop su competenze trasversali, progettazione collaborativa e comunicazione dei risultati.

Il lavoro avviato a Lecco proseguirà nei prossimi mesi: gli studenti continueranno ad analizzare il tema della mobilità urbana sostenibile e svilupperanno soluzioni innovative, che saranno presentate durante la sessione finale del programma, prevista a maggio 2026 a Göteborg.

Le idee emerse, pur concentrate sul caso svedese, potranno fornire spunti e strategie replicabili in altre grandi città europee, contribuendo a un futuro urbano più sostenibile e connesso.

Il Polo territoriale di Lecco, grazie alla sua vocazione internazionale e alla presenza di studenti e ricercatori provenienti da tutto il mondo, si conferma un centro di incontro e innovazione globale, capace di promuovere il dialogo tra culture accademiche diverse e di formare la nuova generazione di ingegneri e professionisti europei.