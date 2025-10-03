Moduli scolastici di via XI Febbraio, è ‘polemica’ tra Provincia e Comune sull’utilizzo

Il tema è emerso in consiglio provinciale. L’opposizione: “Polemica strumentale”

La replica di Villa Locatelli: “Siamo dispiaciuti ma prendiamo atto della non disponibilità dei moduli”

LECCO – E’ polemica tra Provincia e Comune di Lecco in merito all’utilizzo dei moduli scolastici di via XI Febbraio, attualmente occupati dagli studenti di De Amicis e Damiano Chiesa e richiesti per ospitare gli studenti del liceo Bertacchi durante i lavori di riqualificazione. Il tema è approdato mercoledì sera in consiglio provinciale, sollevando il dibattito.

La posizione della minoranza

Il gruppo di minoranza “La Provincia – Territorio Bene Comune” ha diffuso una nota per ricostruire la vicenda, accusando la Provincia di aver ignorato le risposte del Comune e di voler alimentare una polemica “strumentale”.

Secondo la ricostruzione dell’opposizione, “i passaggi chiave sono stati i seguenti: 4 aprile 2025: la Provincia chiede formalmente l’utilizzo dei moduli scolastici a partire da gennaio 2026. 15 aprile 2025: il Comune replica che i moduli non sono disponibili, poiché occupati dagli alunni delle scuole De Amicis e Damiano Chiesa almeno fino al 30 novembre 2026, data prevista per la chiusura del cantiere. 8 luglio 2025: parere favorevole del Comune sui lavori al Bertacchi, ma con la condizione di trovare soluzioni logistiche alternative, confermando l’indisponibilità dei moduli. 30 settembre 2025: la Provincia rinnova la richiesta, ricevendo nuovamente la stessa risposta negativa”.

“È semplice – sottolineano i consiglieri di minoranza – i moduli non sono disponibili nel periodo richiesto e forse potranno esserlo dal 2027. Il Comune ha sempre fornito risposte puntuali e documentate, non accettiamo che i fatti vengano stravolti per alimentare una polemica sterile”.

La replica della Hofmann

La presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, insieme al consigliere Alessandro Negri, ha chiarito la propria posizione: “Il tema dei moduli non l’avrei fatto uscire in consiglio provinciale, perché il giorno prima avevo inviato una lettera al sindaco e attendevo la sua risposta. Volevo sensibilizzare politicamente, ma la discussione è nata in consiglio a seguito di una domanda specifica del consigliere Roberto Nigriello” ha spiegato Hofmann.

La presidente ha ricordato che la conferenza dei servizi si era chiusa con un parere favorevole della Provincia, subordinato però – come richiesto dal Comune – al non prevedere utilizzo dei moduli per il periodo di esecuzione dei lavori, “anche in considerazione di eventuali ulteriori usi da parte dell’amministrazione alla chiusura del loro cantiere”. La risposta del sindaco Gattinoni è arrivata oggi, 3 ottobre: “La comunicazione è stata che i moduli potrebbero essere disponibili a partire da gennaio, fatte salve ulteriori necessità dell’amministrazione. Il che, ovviamente, equivale ad una ipotesi su cui non possiamo lavorare”.

“Ne prendiamo atto con dispiacere, ma molto serenamente – ha concluso Hofmann – I lavori al Bertacchi verranno realizzati comunque, e i nostri uffici si organizzeranno con la programmazione scolastica per limitare al massimo i disagi e garantire la continuità della vita scolastica”.