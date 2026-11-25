In occasione del 25 novembre, la Consigliera di Parità della Provincia di Lecco Marianna Ciambrone racconta un fenomeno spesso sottovalutato

Dai comportamenti scambiati per semplici scherzi alle penalizzazioni legate alla maternità, fino alla paura di perdere il lavoro. “L’indipendenza economica è fondamentale anche per liberarsi dalla violenza”.

LECCO – Una battuta fuori luogo, un commento indesiderato, un comportamento insistente che viene liquidato come uno scherzo. Oppure una gravidanza che diventa motivo di penalizzazione professionale, un cambio di mansioni al rientro dalla maternità, difficoltà nel conciliare lavoro e famiglia. La discriminazione e la violenza di genere possono manifestarsi anche negli ambienti di lavoro, talvolta attraverso atteggiamenti così radicati da essere considerati parte della normale quotidianità.

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, abbiamo approfondito il fenomeno con Marianna Ciambrone, Consigliera di Parità della Provincia di Lecco, figura istituzionale che si occupa di tutelare lavoratrici e lavoratori dalle discriminazioni legate al genere.

Un osservatorio privilegiato su una realtà che riguarda anche il Lecchese e che, negli ultimi anni, ha visto crescere le richieste di intervento. Nel 2025, dei 23 casi affrontati dall’ufficio, otto hanno riguardato molestie sul posto di lavoro. Un dato che invita a riflettere non soltanto sulla diffusione del fenomeno, ma anche sulla capacità di riconoscerlo e denunciarlo.

In occasione del 25 novembre si parla soprattutto di violenza fisica e psicologica, ma esistono forme di violenza che si consumano anche negli ambienti di lavoro. Qual è la situazione nel Lecchese?

“Il nostro ufficio si occupa anche di molestie nei luoghi di lavoro, sia verbali sia fisiche, a sfondo sessuale e non. Negli ultimi due anni abbiamo registrato un aumento significativo delle richieste di intervento. Nel 2025, su 23 casi complessivamente trattati, otto hanno riguardato proprio questo genere di molestie. È un fenomeno sul quale abbiamo concentrato molta attenzione, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione rivolte ai lavoratori e alle aziende”.

Quanto è difficile distinguere una molestia da un comportamento che viene considerato, magari erroneamente, uno scherzo?

“È uno degli aspetti sui quali abbiamo lavorato maggiormente. Due anni fa, proprio in occasione del 25 novembre, abbiamo promosso un questionario anonimo rivolto a lavoratrici e lavoratori, chiedendo se avessero subito molestie e se fossero in grado di riconoscerle. Volevamo comprendere quanto fosse diffusa questa consapevolezza nella nostra provincia. Ancora oggi capita di confrontarsi con datori di lavoro che, davanti a determinati atteggiamenti, rispondono semplicemente che quello è il carattere del loro caporeparto. Ma non tutto può essere giustificato come uno scherzo o una caratteristica personale”. Da questa esigenza è nato anche un percorso di sensibilizzazione che ha coinvolto scuole e aziende, attraverso iniziative formative e il format teatrale “Non è uno scherzo”. Un’attività che, secondo Ciambrone, ha contribuito ad aumentare la consapevolezza e a far emergere situazioni fino a quel momento rimaste sommerse.

Quando ricevete una segnalazione di molestia, come intervenite concretamente?

“Il nostro primo obiettivo è tutelare la persona che ha subito la molestia. Quando arriva una segnalazione convochiamo l’azienda e chiediamo che vengano adottati provvedimenti per interrompere il comportamento. Il principio è che non debba essere la lavoratrice molestata ad andarsene, ma che si intervenga nei confronti del responsabile. Negli ultimi tempi abbiamo affrontato situazioni anche molto gravi. In un caso si è arrivati al licenziamento del molestatore, in un altro al suo trasferimento in una sede operativa distante circa trenta chilometri. In una casa di riposo, invece, il responsabile è stato spostato in un altro reparto. Abbiamo anche seguito una vicenda nella quale è stata la lavoratrice a scegliere di trasferirsi in un’altra sede, una soluzione individuata con il suo consenso. Particolarmente delicato è stato il caso di una struttura sanitaria, dove nove lavoratrici avevano subito molestie. In quella circostanza, non essendo stato possibile trasferire il molestatore, sono state le donne a essere spostate in altri reparti. Sono situazioni complesse, nelle quali cerchiamo sempre di trovare una soluzione che garantisca la massima tutela possibile alle persone coinvolte”.

Le vittime sono prevalentemente donne oppure vi è capitato di seguire anche uomini?

“Nella maggior parte dei casi si tratta di donne, ma abbiamo seguito anche due situazioni in cui uomini avevano subito molestie da parte di altri uomini. La modalità di intervento è la stessa: il nostro compito è tutelare chi subisce una discriminazione o una molestia, indipendentemente dal genere”.

Quali sono le discriminazioni emergono più frequentemente nel Lecchese?

“Una parte importante delle richieste riguarda la maternità e la difficoltà di conciliare gli impegni familiari con quelli professionali. I momenti più delicati sono spesso la comunicazione della gravidanza e il rientro dopo il congedo. Ci sono lavoratrici che vengono penalizzate attraverso cambiamenti di mansioni oppure incontrano ostacoli quando chiedono una maggiore flessibilità degli orari. Il nostro ufficio interviene anche per individuare soluzioni che permettano di continuare a lavorare, attraverso una riduzione dell’orario o una diversa articolazione della prestazione lavorativa. Capita, ad esempio, che una madre debba andare a prendere il bambino al nido e abbia bisogno di conciliare quell’esigenza con il proprio impiego. In questi casi cerchiamo di dialogare con il datore di lavoro e di trovare strumenti che consentano di gestire entrambe le responsabilità, senza penalizzare il percorso professionale della lavoratrice”.

Quanto pesano ancora gli stereotipi secondo cui la gestione della famiglia sarebbe soprattutto una responsabilità femminile?

“È un aspetto sul quale insistiamo molto. Non possiamo continuare a considerare le esigenze di cura dei figli come una questione che riguarda soltanto le donne. È necessario promuovere una maggiore condivisione delle responsabilità familiari anche con i padri. Questo consentirebbe di evitare che siano sempre le lavoratrici a dover chiedere modifiche dell’orario o a sacrificare parte del proprio percorso professionale. Dobbiamo anche considerare le difficoltà delle aziende, che talvolta si trovano a gestire contemporaneamente diverse richieste di flessibilità. Una distribuzione più equilibrata dei compiti familiari tra uomini e donne aiuterebbe anche sotto questo punto di vista”.

Quanto è difficile per una persona trovare il coraggio di denunciare? La paura di perdere il posto di lavoro rappresenta ancora un ostacolo?

“È una preoccupazione che emerge spesso durante il primo colloquio. La persona teme di perdere il lavoro o di subire conseguenze per aver raccontato quello che sta vivendo. Devo dire, però, che questa paura tende a diminuire, soprattutto tra le nuove generazioni. Quando una lavoratrice comprende che ciò che sta subendo non è qualcosa che si è immaginata, ma una situazione che può essere affrontata e per la quale esistono tutele, comincia a sentirsi più sicura. Spesso il primo passo è proprio prendere consapevolezza di non essere sola”.

Quante persone si rivolgono al vostro ufficio?

“Nel 2025 abbiamo seguito 23 casi, mentre nel 2026 siamo già arrivati a 22 e abbiamo altri appuntamenti programmati. A questi numeri si aggiungono le telefonate e le consulenze che forniamo anche senza arrivare necessariamente all’apertura di una pratica. Alcune situazioni vengono risolte attraverso verbali di conciliazione. Le persone che si rivolgono a noi appartengono a fasce d’età differenti, da chi ha appena iniziato a lavorare fino a lavoratrici e lavoratori intorno ai cinquant’anni”.

La figura della Consigliera di Parità è sufficientemente conosciuta?

“Purtroppo ancora no. Molte persone arrivano al nostro ufficio perché sono state indirizzate dalle organizzazioni sindacali, che hanno spiegato loro l’esistenza di questo servizio. Abbiamo cercato di promuoverlo il più possibile e l’aumento dei casi dimostra che qualcosa si sta muovendo, ma c’è ancora molto da fare. È importante ricordare che si tratta di un servizio istituzionale, professionale e completamente gratuito, con competenze specifiche previste dalla normativa”.

Le aziende del territorio dimostrano una maggiore sensibilità rispetto al passato oppure persistono ancora resistenze culturali?

“Le realtà più grandi e strutturate, almeno sulla base delle esperienze che abbiamo seguito recentemente, si dimostrano generalmente attente quando vengono convocate e disponibili a trovare una soluzione. Le difficoltà culturali, però, persistono. Ci sono ancora imprenditori che considerano la gravidanza un problema per l’organizzazione aziendale, senza rendersi conto che determinati atteggiamenti possono essere discriminatori. In alcune realtà, soprattutto quando manca un’adeguata preparazione sulla materia, si tende ancora a confondere ciò che è consentito dalla legge con la propria opinione personale. Ma non è possibile giustificare una discriminazione semplicemente perché si ritiene che una gravidanza rappresenti un problema per l’impresa”.

Quali sono i comportamenti che vengono sottovalutati più frequentemente?

“La discriminazione può cominciare ancora prima dell’assunzione. Pensiamo agli annunci di lavoro nei quali si cerca espressamente un uomo oppure una ragazza di bella presenza. Molti non sanno nemmeno che richieste di questo tipo possono essere discriminatorie. È il segnale di quanto sia ancora necessario diffondere la conoscenza del Codice delle Pari Opportunità, non soltanto tra i lavoratori, ma anche tra chi gestisce le imprese”.

In occasione del 25 novembre avete deciso di aprire anche una pagina Instagram. Con quale obiettivo?

“Vogliamo offrire un ulteriore strumento per avvicinare le persone al nostro ufficio, soprattutto le più giovani, che utilizzano quotidianamente i social network. La pagina permetterà di trovare informazioni e di stabilire un primo contatto, anche in forma anonima, per chiedere chiarimenti o segnalare una possibile discriminazione. Sarà uno spazio che seguirò personalmente, con il sostegno di diverse realtà del territorio, tra cui organizzazioni sindacali, Confartigianato, Camera di Commercio e organismi impegnati nelle pari opportunità. Vogliamo che diventi anche un punto di riferimento per condividere aggiornamenti normativi, nuove sentenze e informazioni utili sui diritti di lavoratrici e lavoratori”.

Se potesse indicare un cambiamento prioritario per rendere gli ambienti di lavoro più rispettosi, quale sceglierebbe?

“Renderei obbligatoria una formazione specifica su questi temi per tutti, in particolare nelle medie e grandi imprese. È necessario che lavoratrici, lavoratori e imprenditori conoscano il Codice delle Pari Opportunità e sappiano distinguere i comportamenti corretti da quelli discriminatori. Non basta intervenire quando il problema si è già verificato: bisogna lavorare soprattutto sulla prevenzione e sulla cultura degli ambienti di lavoro”.

Le è capitato di incontrare donne pronte a dimettersi perché non riuscivano più a sostenere una situazione discriminatoria? Quanto è importante convincerle a cercare aiuto prima di rinunciare al lavoro?

“Succede spesso che una donna arrivi da noi dicendo di voler lasciare il lavoro perché non sa più come gestire la situazione che sta vivendo. Il nostro compito è anche quello di aiutarla a capire che, prima di prendere una decisione così importante, esistono altre possibilità da valutare. Bisogna cercare sostegno, verificare quali strumenti siano disponibili e provare a trovare una soluzione che permetta di non rinunciare alla propria occupazione. Il lavoro non è qualcosa che facciamo semplicemente perché abbiamo del tempo a disposizione. È parte della nostra realizzazione personale e della nostra autonomia. Per questo dobbiamo cercare di tutelarlo, soprattutto quando una donna rischia di perderlo o di abbandonarlo a causa di una situazione discriminatoria”.

In occasione del 25 novembre vorrei soffermarmi su un altro aspetto: quanto è importante l’indipendenza economica per una donna che vive una situazione di violenza, anche al di fuori dell’ambiente lavorativo?

“È fondamentale. Avere un lavoro e uno stipendio significa poter contare su un’autonomia che può diventare decisiva anche per uscire da una situazione di violenza domestica. Quando una donna dispone di una propria sicurezza economica ha maggiori possibilità di scegliere e di allontanarsi da una relazione violenta. Il lavoro rappresenta una forma di libertà, perché permette di avere un’indipendenza e di non dover dipendere economicamente da qualcun altro. Per questo è così importante evitare che le donne siano costrette a rinunciare alla propria professionalità e al proprio percorso lavorativo”.

Quale messaggio vorrebbe rivolgere a chi sta vivendo una situazione di discriminazione o molestia sul lavoro, ma non ha ancora trovato il coraggio di parlarne?

“Di non avere paura e di ricordarsi che esistono diritti che devono essere rispettati. Invito sempre a rivolgersi alle istituzioni, a chiedere un parere e a farsi supportare prima di prendere decisioni importanti. Non bisogna lasciare che la paura ci impedisca di difendere la nostra professionalità e le nostre possibilità di crescita. Prima di dimettersi o rinunciare a qualcosa per cui si è lavorato tanto, è fondamentale verificare tutte le strade possibili. L’autonomia economica è anche uno strumento per affermare se stesse e, in alcuni casi, per trovare la forza e la possibilità concreta di uscire da una situazione di violenza. Chiedere aiuto è il primo passo”.

Come rivolgersi alla Consigliera di Parità

Il servizio della Consigliera di Parità della Provincia di Lecco è pubblico e gratuito ed è rivolto a lavoratrici e lavoratori che ritengono di aver subito discriminazioni legate al genere nell’ambiente professionale. L’ufficio riceve su appuntamento il martedì e il venerdì, dalle 9 alle 13. La Consigliera può offrire assistenza, promuovere tentativi di conciliazione e intervenire nelle situazioni di discriminazione previste dalla normativa.