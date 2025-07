Monopattini in sharing: 1.500 noleggi in 20 giorni e già 48 sanzioni

In consiglio comunale l’opposizione ha segnalato ricorrenti episodi di abbandono dei mezzi

L’assessore Zuffi: “I controlli ci sono, il problema come purtroppo spesso accade è l’inciviltà delle persone”

LECCO – Un bilancio sull’utilizzo dei monopattini elettrici in sharing. Questo quanto richiesto dal capogruppo di Lecco Merita di Più/Lecco Ideale Emilio Minuzzo e dalla leghista Cinzia Bettega durante il ‘question time’ che lunedì sera ha aperto il consiglio comunale.

Poco meno di un mese fa in città sono entrati in servizio, in via sperimentale, i nuovi monopattini in sharing forniti dalla società europea Dott. 200 i mezzi a disposizione, prenotabili tramite app, il cui utilizzo a volte improprio sta però già facendo storcere il naso.

“Verrebbe da dire ‘monopattini ovunque’ – il commento del consigliere Minuzzo – ci sono stati segnalati mezzi abbandonati davanti ai passi carrai, in luoghi impropri e persino nel lago. C’è vigilanza sul loro utilizzo?“. A rincarare la dose Bettega: “Con la viabilità già caotica che abbiamo ci mancavano i monopattini, parlate di sperimentazione ma una sperimentazione era già stata fatta, con esito direi fallimentare. Vorrei capire che controlli ci sono, oltre al fatto che spesso vengono lasciati in giro si tratta di una questione di sicurezza: alcuni utilizzatori dei monopattini non seguono le regole stradali e viaggiano senza casco, magari con le mani impegnate al cellulare”.

A dare i primi numeri del servizio l’assessore alla Mobilità Renata Zuffi. In 20 giorni i noleggi complessivi sono stati 1.500, una media di 100 al giorno, il 25% con abbonamento: “Dai dati emerge come gli abbonamenti vengano sottoscritti principalmente per recarsi al lavoro o comunque in stazione dalle zone alte della città – ha detto l’assessore – la media di km percorsi è 2,5 e il tempo di utilizzo 11 minuti. Questi sono solo i primi dati che abbiamo avuto a disposizione, ho chiesto alla società un report mensile proprio per avere contezza della situazione”.

Come spiegato dall’assessore, in questi primi 20 giorni le sanzioni elevate dalla Polizia Locale sono state 48 mentre i danni (monopattini vandalizzati) 4, per una spesa di circa 3 mila euro a carico dell’azienda affidataria del servizio. “I monopattini sono geolocalizzati 24 ore al giorno, sette giorni su sette – ha ricordato Zuffi – e attualmente sono stati disposti due turni per la ricollocazione dei mezzi negli stalli preposti. I problemi sono legati come purtroppo spesso accade all’inciviltà delle persone”.