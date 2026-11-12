Monsignor Davide celebra 25 anni di Ordinazione Sacerdotale, la S. Messa a San Nicolò

Monsignor Davide Milani torna a Lecco per il suo 25esimo anniversario di ordinazione

Il 15 novembre presiederà la Santa Messa delle 10 nella Basilica di San Nicolò

LECCO – Monsignor Davide Milani torna a Lecco per celebrare la Santa Messa in occasione del suo 25esimo anniversario di ordinazione sacerdotale.

Nel 2024 infatti, Don Milani si è trasferito a Roma dove ha assunto l’incarico di Segretario generale della Fondazione Pontificia Gravissimum educationis e di Officiale del Dicastero della Cultura e dell’Educazione della Santa Sede. Dal 1° settembre la comunità pastorale lecchese è stata guidata da don Bortolo Uberti.

La Santa Messa si terrà domenica 15 novembre alle ore 10:00 alla Basilica di San Nicolò, dove il Monsignor era stato prevosto fino al settembre del 2024. La celebrazione sarà un momento di unione e riconoscenza, ma anche di festa per il ricordo del servizio svolto da Don Davide per la Chiesa lecchese e per il dono del suo ministero sacerdotale.

Tutti i fedeli sono invitati a partecipare alla celebrazione per poter condividere questo momento e accompagnare Don Milani nel suo anniversario con la preghiera nel suo ministero e negli incarichi pastorali che lo vedono tuttora impegnato.

Attualmente Monsignor Davide Milani collabora alle iniziative della Chiesa universale nei campi della cultura e dell’educazione, oltre ad essere presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo e direttore della Rivista del Cinematografo. Don Davide infatti, in poco tempo, ha creato moltissime iniziative culturali sul territorio lecchese tra cui la rassegna “Capolavoro per Lecco”, la riapertura del nuovo cinema Aquilone e soprattutto il festival cinematografico “Lecco Film Fest”. Nei suoi sei anni da parroco a Lecco, Milani ha contribuito a donare lustro e cultura alla città che lo accoglie come sempre con affetto e gioia.