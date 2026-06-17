Monsignor Delpini benedice il nuovo oratorio di Lecco: “Un fiume di acqua viva dentro la città”

Nel pomeriggio di giovedì la cerimonia ufficiale di inaugurazione della nuova struttura

“L’oratorio è un punto di partenza per fecondare la terra”

LECCO – Dopo l’apertura delle porte lo scorso mese di maggio, nel pomeriggio di giovedì 17 giugno il nuovo oratorio di Lecco ha accolto l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini che prima ha benedetto e poi tagliato il nastro della nuova struttura. Alla cerimonia, tra le autorità militari, civili e religiose, erano presenti anche il nuovo sindaco di Lecco Filippo Boscagli e la presidente della provincia Alessandra Hofmann.

A fare gli onori di casa è stato il prevosto di Lecco don Bortolo Uberti, affiancato da don Marco della Corna e da monsignor Franco Cecchin, prevosto di Lecco fino al 2018, che al momento del suo addio alla città aveva lasciato in eredità proprio il lungo percorso verso la costruzione del nuovo oratorio.

“Oggi vogliamo dire che questo lungo è una realtà, è molto bello, è vivo ed è abitato. E c’è ancora con tutta la sua capacità ‘magica’ di accogliere, tutta la sua passione sincera di educare e la sua fede gioiosa nel raccontare di Gesù e del suo vangelo. – ha detto il prevosto di Lecco ringraziano tutti coloro che, in tanti anni di lavoro, hanno reso possibile questo risultato -. Un luogo che è nel cuore di questa città dal 1844 e questa comunità che lo ha sognato, voluto e costruito, ora è orgogliosa di mostrarlo e ansiosa di viverlo come una casa”.

“Questo oratorio è una nuova piazza nella città di Lecco e vorrei immaginare questo oratorio come un fiume perché questa struttura evoca un abbraccio accogliente, ma evoca anche le sponde di un fiume che scende dal Resegone e va verso il lago – ha continuato il prevosto -. In un periodo in cui anche tra di noi si fatica a comunicare, abbiamo nostalgia di una voce di casa che, oltre ogni individualismo, ci faccia sentire una comunità unita e concorde. Tra queste sponde molte giovani generazioni potranno trovare una comunità adulta contenta della propria fede e testimone di valori che non ci fanno dimenticare chi siamo e da dove veniamo. Ci piacerebbe che nell’alveo di questo fiume nessuno si perdesse perché la missione educativa, prima di essere una sfida o un’emergenza, è per noi una corrente che conduce verso rotte infinite, una passione che condividiamo insieme e una responsabilità che facciamo nostra. Questo oratorio è un fiume di acqua viva dentro la città”.

“Oggi partecipo alla vostra gioia e mi pongo questa domanda: a cosa serve la comunità cristiana? – ha detto Monsignor Delpini -. Qui c’è scritto il dono che la comunità cristiana fa alla città. Un cuore che interpreta tanti bisogni e cerca di soddisfarli e che ha come centro la basilica. Perché se è vero che per l’educazione dei ragazzi serve l’oratorio, è anche vero che prima di tutto serve avere un riferimento alla speranza che può venire soltanto dalla promessa di Gesù. Lo scopo del nuovo oratorio è di portare più in alto. Io sono qui per benedire questo risultato e questa promessa. Questa non è una scuola dove addestrare gli adolescenti, ma è una scuola in cui seminare la gioia di essere vivi, il desiderio di diventare adulti, la responsabilità degli uni verso gli altri, la bellezza dell’amicizia, la fede come fondamento. L’oratorio è un punto di partenza per fecondare la terra”.

Anche il sindaco di Lecco Boscagli ha sottolineato la funzione educativa dell’oratorio: “Educazione alla fede, ma un luogo in cui si educa a un senso della vita. Questo oratorio nasce grazie al contributo di tante persone e si pone in dialogo con la città. Noi sosterremo in ogni modo il compito educativo e comunitario che voi vi state assumendo con l’inaugurazione di oggi”.

La cerimonia, che è stata accompagnata dai canti del Coro Alpino Lecchese, si è conclusa con la benedizione e il taglio ufficiale del nastro. Quindi i nuovi spazi si sono riempiti di persone e di voci segnando ufficialmente il nuovo inizio di una storia che tutta la comunità è chiamata a scrivere insieme.