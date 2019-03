“Autorizzati a pensare”, serata di riflessioni per costruire un bene comune

“Troviamo un altro modo di agire. Dobbiamo condividere una speranza, un sogno”

LECCO – Una serata molto intensa quella di ieri, giovedì, in camera di Commercio a Lecco. Al centro dell’incontro il discorso “Autorizzati a pensare” pronunciato dall’Arcivescovo Mario Delpini in occasione delle celebrazioni per Sant’Ambrogio.

Tante le autorità, civili e religiose, intervenute per sentire le parole dell’Arcivescovo di Milano.

Un ricordo al sindaco Baldassare Mauri

La serata è cominciata con un momento di raccoglimento in ricordo del sindaco di Civate Baldassare Mauri, scomparso improvvisamente nei giorni scorsi.

Quindi i saluti del vicario episcopale monsignor Maurizio Rolla, mentre il sindaco di Lecco Virginio Brivio ha aperto gli interventi con una testimonianza “un po’ rubata” a una collega sindaca.

“Mi ha raccontato che la nipote per carnevale si è vestita da sindaco e ha scritto ‘Vorrei migliorare il parco giochi, dovrebbe essere più grande e colorato. Poi farei scavare un pozzo e chiederei a tutti i cittadini di metterci un euro al mese, dopo tre mesi raccolgo i soldi e faccio una riunione con tutti e decidiamo come usarli per il nostro paese e per i cittadini. E poi, ricominciamo a riempire il pozzo’. In queste parole è riassunto il senso della comunità e il senso dell’appartenenza”.

Numerosi gli interventi e le riflessioni

Sul palco, poi, partendo proprio da una frase del discorso “Autorizzati a pensare”, si sono susseguite le riflessioni dei diversi ospiti che hanno spaziato a tutto tondo nei diversi ambiti sociali.

Il sindaco di Osnago Paolo Brivio; Brizida Haznedari, mediatrice culturale al Comune di Lecco; Luigi Adelchi Panzeri, presidente delle Acli della provincia di Lecco; Marinella Pulici, presidente del comitato consultivo misto dell’Asst di Lecco; il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Luca Volonté; il direttore generale dell’Asst di Lecco Paolo Favini e Marco Piuro, amministratore delegato di Trenord. E poi, ancora, il prefetto Liliana Baccari; il presidente della Camera di Commercio di Lecco Daniele Riva e il presidente della Provincia Claudio Usuelli.

Le parole dell’Arcivescovo Mario Delpini

“Inventiamo qualcosa, cerchiamo insieme una soluzione, troviamo un altro modo di agire – ha detto in conclusione monsignor Mario Delpini -. Siamo insieme per un bene comune, cioè quell’appartenenza a quel convivere solidale che ne è la visione più alta”.

Il cammino è più lieto se non pensiamo solo al duro lavoro di spezzare la pietra, al portare a casa il pane, ma se guardiamo in alto, se pensiamo di star costruendo una cattedrale, una casa adatta per la gioia di chi verrà dopo di noi. Per questo dobbiamo condividere una speranza, un sogno”.

