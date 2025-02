Monsignor Samuele Sangalli, lecchese di Acquate, nominato vescovo

Lecchese, 57 anni, il sacerdote ambrosiano è stato eletto all’episcopato da papa Francesco

Manterrà l’attuale incarico di segretario aggiunto del Dicastero per l’Evangelizzazione in Vaticano. Non ancora stabilita la data dell’ordinazione

LECCO/ROMA – Papa Francesco ha eletto all’episcopato monsignor Samuele Sangalli, nominandolo Vescovo titolare di Zella e conferendogli il titolo personale di Arcivescovo. La notizia è stata comunicata dalla sala stampa del Vaticano.

Nato il 10 settembre 1967 a Lecco, ordinato sacerdote nel 1996, da tempo trasferitosi a Roma per vari incarichi vaticani, dal 1° ottobre 2024 monsignor Sangalli è Segretario aggiunto del Dicastero per l’Evangelizzazione, incarico che continuerà a ricoprire anche dopo l’ordinazione episcopale, la cui data non è ancora stata fissata.

Originario di Acquate, Lecco, Sangalli è stato ordinato diacono il 13 ottobre 1991 e sacerdote nel Duomo di Milano l’8 giugno 1996.

E’ laureato in Filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (25 marzo 1997), ha anche la licenza in Filosofia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma (6 ottobre 2001) e la laurea in Scienze dell’Educazione presso l’Università degli Studi Roma3 (3 dicembre 2003). Dal 29 settembre 2009 è Cappellano di Sua Santità.

Questi i suoi incarichi pastorali: dal 1994 al 1997 Collaboratore pastorale nella parrocchia della Beata Vergine in Bruzzano (Milano); dal 1997 al 2000 Vicario parrocchiale nella parrocchia di Santa Maria del Rosario (Milano); dal 2000 al 2001 Incaricato per la Pastorale universitaria presso l’Università degli Studi di Milano; dal 2001 al 2004 Assistente spirituale della Casa di studio “Villa Nazareth” di Roma; dal 2004 al 2023 Addetto alla Segreteria della Congregazione per i Vescovi; dal 2023 Sottosegretario del Dicastero per l’Evangelizzazione; dall’1 ottobre 2024 Segretario aggiunto del Dicastero per l’Evangelizzazione, con incarico di Responsabile dell’Amministrazione del Dicastero per l’Evangelizzazione nella Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari.

Sangalli è inoltre presidente della Fondazione Sinderesi, organizzazione che persegue fini di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza e solidarietà sociale a favore dei giovani. La Fondazione si impegna a stimolarli a sviluppare la capacità di elaborare un proprio giudizio sulla realtà, maturo e competente, formandoli ad assumersi con responsabilità la propria personale vocazione. La Fondazione opera promuovendo attività e progetti finalizzati al servizio verso chi più ha bisogno, al dialogo interreligioso e interculturale, alla formazione alla cittadinanza attiva.