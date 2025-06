Montessori sotto le stelle, mostra della classe prima della scuola De Amicis

Momento conclusivo del suo primo anno di sperimentazione

Sarà l’occasione per toccare con mano un anno di scoperta, crescita e meraviglia

LECCO – La classe prima della scuola primaria De Amicis invita famiglie, amici e tutta la cittadinanza alla mostra “Montessori sotto le stelle”, momento conclusivo del suo primo anno di sperimentazione. La classe prima della scuola primaria lecchese, infatti, aderisce alla rete R.E.M.O. – Rete Educativa Montessori.

L’appuntamento è mercoledì 4 giugno in via Castagnera a Lecco, alle 18.30 l’apertura, alle ore 20 saluti istituzionali e riflessioni condivise a cui prenderanno parte Emanuele Torri, Assessore all’Educazione del comune di Lecco, e Filippo Bugiada, tutor Consolida di Lecco. Sarà l’occasione per toccare con mano un anno di scoperta, crescita e meraviglia.