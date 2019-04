Il Grassi di Lecco e il Frisi di Monza in concerto alla scuola media Stoppani

Appuntamento oggi pomeriggio, 4 aprile, a partire dalle ore 17.30

LECCO – “Porgimi il flauto”, scrive il celebre poeta libanese Khalil Gibran… potrebbe essere questo il motto del gemellaggio che, in queste settimane, sta coinvolgendo le classi di flauto dei licei musicali “G.B. Grassi” di Lecco e “Zucchi” di Monza.

L’iniziativa è articolata in un vero e proficuo scambio didattico: venerdì 8 febbraio gli studenti di Monza hanno partecipato, insieme ai colleghi flautisti del “Grassi”, a due moduli di potenziamento pomeridiano dedicati alla musica barocca e ai flauti storici (flauto diritto e traverso, con la presenza del prof. Sansone e della prof.ssa Tuja); giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 marzo gli studenti di Lecco si sono recati al Liceo “Zucchi” di Monza per una Masterclass tenuta dal maestro Enzo Caroli.

“E’ stata inoltre prevista una produzione per orchestra di flauti con una duplice esecuzione, a Monza sabato 30 marzo, a Lecco giovedì 4 aprile, nell’aula magna della scuola media Stoppani; a queste iniziative concertistiche partecipano tutti gli studenti dei due licei coinvolti, affiancati in ogni sede dagli allievi di flauto delle scuole medie locali a indirizzo musicale. Non solo un gemellaggio, quindi, ma anche un vero e proprio progetto di orientamento, che può fornire ai ragazzi delle secondarie di primo grado una imperdibile occasione per misurarsi con studenti e docenti del grado d’istruzione superiore al loro”.

A Lecco l’esecuzione, preceduta da due prove pomeridiane, si realizza nel quadro delle iniziative della “Rete delle scuole con indirizzo musicale” e coinvolge allievi delle tre scuole medie in cui è attivato l’insegnamento del flauto traverso: “Stoppani” e “Ticozzi” di Lecco, “Mons. Vitali” di Bellano.