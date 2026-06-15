Mostra Mercato, Il Segreto di Penelope presenta il suo Laboratorio di Artigianato Sociale

Il 20 e 21 luglio in Piazza Cermenati a Lecco

LECCO – L’associazione Il Segreto di Penelope presenterà le sue creazioni il 20 e il 21 luglio, dalle 10 alle 20, nella sua sede in Piazza Cermenati 5, Lecco. Il Segreto di Penelope partecipa così alla celebrazione lecchese della Giornata Mondiale del Rifugiato, che propone nella provincia di Lecco un ricco calendario di incontri culturali, mostre e spettacoli per sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’accoglienza, delle migrazioni e dell’integrazione delle persone straniere (https://rifugiatolecco.it/).

Quest’occasione permetterà di scoprire tutte le nuove creazioni dei tre laboratori del Segreto di Penelope. Infatti la Mostra Mercato andrà a esporre i manufatti in feltro (tappeti, abiti, vasi…), ma anche i nuovi prodotti del laboratorio di gioielli (collane, orecchini e bracciali) e di cucito (borse, shopper bag e manufatti ricamati per la casa, realizzate con tessuti wax africani). Per l’occasione sarà possibile anche ottenere (tramite donazione) l’album musicale dedicato dal Collettivo S.B.A.M. al Segreto di Penelope, attualmente candidato al Premio Tenco come “Migliore Album a Progetto” (https://collettivosbam.bandcamp.com/album/il-segreto-di-penelope).

Il Laboratorio di artigianato sociale Il Segreto di Penelope – Odv nasce come luogo d’incontro, aperto e libero, per donne migranti. Al 2018 risale l’idea di insegnare alle donne migranti la lavorazione della lana per creare oggetti in feltro, al fine di facilitare la nascita di processi creativi e di emancipazione. Questo clima di condivisione umana e creativa vive nei manufatti creati nel Laboratorio, in cui gli intrecci simbolici (culture, tradizioni, idee) si uniscono agli intrecci materiali ( lane, tessuti, fili, pietre…).

Per eventuali richieste di informazioni sulla Mostra Mercato sono disponibili l’indirizzo mail ilsegretodipenelope@virgilio.it e il numero di telefono 3312239890. Informazioni disponibili anche sul sito dell’Associazione: https://ilsegretodipenelope.it/