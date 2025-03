Motociclismo. È nato il Moto Perego Trophy Tour

50 passi alpini da conquistare in 7 mesi

Fine benefico, i soldi raccolti verranno donati alla Nostra Famiglia

LECCO – A diversi anni di distanza da “Alpenround” – la sfida di conquistare più passi alpini, in sella a una bicicletta – il vulcanico Andrea Michela torna con una nuova iniziativa, il Moto Perego Trophy Tour.

La competizione è simile a quella precedente, solo che questa volta le due ruote sono… motorizzate! Gli appassionati dovranno cercare di conquistare tutti e cinquanta i passi alpini, inviando la prova di ogni conquista, ma solo il primo a riuscirci vincerà in premio un Corso off road con moto della scuola presso la Honda True Adventure Off Road Academy.

L’iscrizione al concorso costa 20 euro e ogni conquista vale un punto in classifica. Le iscrizioni sono aperte dal 15 marzo. Si parte dal 1 aprile, fino ao 31 ottobre. Informazioni ulteriori sono disponibili sul questo sito.

Il fine di questa iniziativa è benefico: l’obiettivo è quello di contribuire alla raccolta di fondi per la sostituzione di 70 letti ospedalieri per il ricovero dei bambini presso la struttura di Bosisio Parini della Nostra Famiglia.