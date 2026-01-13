Motorizzazione Lecco, si inaugura la nuova sede. Tutte le informazioni

Scongiurato il trasferimento fuori provincia: giovedì 15 gennaio l’inaugurazione dei nuovi uffici in Corso Matteotti

Operativa da metà dicembre, garantisce agli utenti i servizi di front office

LECCO – Un presidio fondamentale per cittadini e imprese resta saldamente sul territorio lecchese: è definitivamente al sicuro la sorte della Motorizzazione Civile di Lecco, la cui nuova sede verrà inaugurata giovedì 15 gennaio alle ore 10 in Corso Matteotti 3/c.

Già pienamente operativa da metà dicembre scorso, la motorizzazione aveva trovato collocazione temporanea in Corso Matteotti 3/c grazie all’intervento della Provincia di Lecco che aveva concesso dei locali in comodato d’uso per evitare che il servizio si trasferisse in provincia di Como. Sede che poi si è rivelata definitiva, scongiurando il pericolo che la motorizzazione abbandonasse la città e continuasse ad assicurare agli utenti i servizi di front office.

Pericolo che in un certo momento si era rivelato estremamente concreto, non essendo gli spazi di via Dante più adeguati e sufficienti a ospitare il servizio, tanto da spingere istituzioni e associazioni di categoria a muoversi per trovare una soluzione, arrivata poi dalla Provincia e resa possibile anche dal contributo della Camera di Commercio nella sua funzione di ente esponenziale delle categorie produttive, senza dimenticare il supporto di facilitazione profuso di Regione Lombardia.

La motorizzazione eroga tutti i servizi di front office ed è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, con appuntamenti da fissare telefonicamente per questioni di acceso e di sicurezza, trovandosi gli uffici al terzo piano di un condominio.

I contatti a cui gli utenti devono fare riferimento, a seconda del tipo di richiesta, sono i seguenti: patenti.uplc@mit.gov.it e veicoli.uplc@mit.gov.it.