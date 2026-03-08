Mulini storici lombardi, approvato in Commissione il progetto di legge: benefici anche per il territorio lecchese

Previsti censimento degli impianti, incentivi alla ristrutturazione e percorsi turistici

Il consigliere Zamperini: “Un patrimonio che racconta la storia delle nostre comunità”

LECCO – Tutela e valorizzazione dei mulini storici lombardi, con ricadute anche per il territorio lecchese. È questo l’obiettivo del progetto di legge approvato in Commissione Cultura di Regione Lombardia e dedicato alla salvaguardia di queste strutture storiche, considerate un patrimonio culturale e turistico.

A intervenire sul tema è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini, che ha partecipato alla stesura del provvedimento. “Oggi, con l’approvazione in Commissione Cultura del progetto di legge sui mulini storici lombardi, compiamo un passo concreto per tutelare e valorizzare un patrimonio che racconta la storia delle nostre comunità e offre opportunità di sviluppo culturale, turistico ed educativo. Ho partecipato attivamente alla stesura di questo testo, confrontandomi con cittadini, associazioni e operatori del settore, per garantire strumenti efficaci per la salvaguardia e la valorizzazione di queste strutture”.

Il progetto di legge nasce da un percorso di approfondimento che ha previsto audizioni e sopralluoghi in diverse province lombarde. “Ho avuto l’occasione di visitare mulini storici ancora funzionanti e di confrontarmi direttamente con cittadini, associazioni e operatori impegnati nella loro salvaguardia. Questi luoghi, presenti anche nel territorio di Lecco, sono fondamentali per la memoria storica, l’identità culturale e la valorizzazione turistica del nostro territorio, e rappresentano un patrimonio che merita di essere tutelato e valorizzato”, ha aggiunto Zamperini.

Nel corso del lavoro preparatorio sono stati raccolti contributi anche da operatori locali come Anna Sala, del Mulino del Pepott di Perledo, e Lorenzo Bettiga, del Molino Maufet di Colico. “Questi confronti sono stati preziosi per ricevere spunti concreti e indicazioni pratiche utili alla stesura del progetto di legge, permettendoci di calibrare gli strumenti normativi sulle esigenze reali del territorio”.

La proposta prevede diverse misure per la tutela dei mulini storici, tra cui il censimento e la catalogazione degli impianti, incentivi per la ristrutturazione e la riattivazione, l’inserimento nei percorsi culturali e turistici e la possibilità di partecipare alle comunità energetiche rinnovabili. È inoltre prevista l’istituzione della Settimana Regionale dei Mulini Storici, con premi dedicati alle migliori iniziative di valorizzazione.

“Salvaguardare i mulini storici significa proteggere le radici della nostra cultura, valorizzare il territorio e creare opportunità concrete per le comunità. La Lombardia dei mulini è una Lombardia viva, capace di unire memoria storica e sviluppo sostenibile”, ha concluso Zamperini.