Musica, giovani e creatività: la Giornata dello Studente anima Piazza Garibaldi

Venerdì 30 maggio con inizio alle 16.30. Evento gratuito

La Consulta Studentesca di Lecco organizza una giornata di concerti e creatività

LECCO – Lecco si prepara ad accogliere un pomeriggio e una serata all’insegna dell’energia giovanile e della musica live. Venerdì 30 maggio, Piazza Garibaldi sarà il cuore pulsante della “Giornata dello Studente”, un evento gratuito che vuole dare voce e spazio ai giovani talenti musicali del territorio.

Promossa dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Lecco, con il supporto dell’Ufficio Scolastico Territoriale e in collaborazione con il Comune, l’iniziativa mira a “valorizzare il ruolo dei giovani nella vita culturale della città”, come sottolinea Nicolò Tavasci, vicepresidente della Consulta.

Dalle 16.30 alle 18.30, prima dell’inizio dei concerti, la piazza ospiterà anche stand espositivi curati dalle scuole e da enti del territorio. Sarà un momento di condivisione aperto al pubblico, con lavori e opere realizzate durante l’anno scolastico, oltre a proposte interattive e attività creative.

Ma il clou della giornata sarà il palco, che dalle 17.00 in poi vedrà alternarsi sei band studentesche in una scaletta che promette varietà e ritmo. Si comincia con Errata Corrige alle ore 17.00, seguiti mezz’ora dopo dalla BSB – Bachelet School Band. Alle 19.00 sarà la volta di The Waffle, seguiti da Sawa&Fresh, duo rap atteso alle 19.45. Dalle 20.15 in poi saliranno i Crimson Tide, e la chiusura sarà affidata a Unsettled, che concluderanno la serata alle 22.30.

La Giornata dello Studente non è solo una festa musicale: è il segno tangibile di una generazione che ha voglia di esserci, di raccontarsi e di lasciare un’impronta. E Piazza Garibaldi, per una sera, sarà il loro palcoscenico.