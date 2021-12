Lecco. Musica nei locali e quiete pubblica, il Comune fissa il limite alle ore 22

Deroga ai limiti acustici non oltre le 22 per i locali che fanno eventi a Lecco

L’atto di indirizzo della giunta comunale. Deroga fino a mezzanotte solo a Capodanno e in altre ricorrenze

LECCO – Da un lato l’esigenza dei locali di animare le serate – ma anche della stessa città di essere ‘viva’ e attrattiva realizzando degli eventi pubblici – dall’altro la giusta necessità di riposo e quiete di chi abita nelle strade e nelle piazze luoghi delle iniziative: è l’eterna disputa che in passato non ha mancato di provocare polemiche e a cui il Comune cerca di porvi rimedio.

In attesa che venga realizzato il nuovo piano di zonizzazione acustica (il precedente risale al 2005) la giunta del sindaco Mauro Gattinoni ha approvato un atto di indirizzo in merito alle deroghe ai limiti acustici.

“Si tratta di un atto frutto di un lavoro trasversale realizzato insieme all’assessore all’ambiente Renata Zuffi e l’assessore alla sicurezza Simona Piazza – spiega Giovanni Cattaneo, assessore con delega all’attrattività territoriale – un atto che vuole fare chiarezza e ordine, ponendo dei riferimenti specifici agli uffici comunali che si devono esprimere sulle richieste di autorizzazione”.

Il provvedimento fissa alle 22 – e non più a mezzanotte – l’orario limite autorizzabile per “musica anche dal vivo – si legge nel documento – dj set, eventi con o senza emissione sonora con apparecchi di amplificazione, ecc”. La richiesta deve essere effettuata dall’esercente o dall’organizzatore dell’evento e fatta pervenire al municipio per l’autorizzazione.

“Quello delle 22 è un orario che privilegia tipologie di eventi che si svolgono nella prima parte della serata – spiega l’assessore Cattaneo – sappiamo che inevitabilmente ci può essere un tempo di ‘decompressione’, dovuto per esempio al defluire delle persone, e che il rumore può prolungarsi qualche minuto in più. Le ore 22 ci sono sembrate il giusto compromesso per evitare che si vada troppo oltre”.

Solo in alcune occasioni particolari le deroghe possono essere estese a mezzanotte e l’atto di giunta le individua in: la Viglia e Natale, Capodanno, sabato di Carnevale, sabato e domenica della festività di Pasqua, Festa di Lecco (ultimo sabato e domenica di giugno), Notte Bianca (sabato nel mese di luglio), Ferragosto (15 agosto), Notte di Halloween (sabato antecedente il 31 ottobre).

“Per il Capodanno 2023 possiamo anche pensare di ampliare ulteriormente il limite orario – precisa l’assessore – per quest’anno abbiamo preferito essere più rigidi e fissarlo alla mezzanotte, considerando l’attuale contesto di emergenza sanitaria”.

Nei primi mesi del prossimo anno, fa sapere Cattaneo, inizierà l’iter del nuovo piano di Zonizzazione acustica della città: “E’ un tema che si rincorre da tempo, noi vorremmo arrivare a predisporre il nuovo regolamento entro Primavera, discutendone in commissione consiliare – spiega l’assessore – nel frattempo, nei prossimi mesi, inizierà anche un attività di campionatura, con campagne di misurazione delle emissioni acustiche, che ci permetterà di avere dei dati certi su cui lavorare”.