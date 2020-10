Musica nei parchi, cinquanta persone hanno assistito al concerto ai “Giardini beati”

Si sono esibiti i Firlinfeu di Lecco e il Coro Alpino Lecchese

LECCO – I “Giardini beati” prendono vita grazie alla prima tappa dell’evento itinerante “Musica nei parchi ’20”. Nel parco del quartiere di Chiuso, recentemente riqualificato, si sono esibiti il Coro Alpino Lecchese e il gruppo folcloristico “Renzo e Lucia” Firlinfeu di Lecco.

L’evento è stato organizzato dalla Consulta Musicale di Lecco, in collaborazione con l’associazione “Maratona del calcio” e del Comitato di Chiuso.

I primi a esibirsi sono stati proprio i Firlinfeu, a partire dalle ore 16.00. Il gruppo folcloristico ha suonato con lo strumento tradizionale – un flauto di Pan – e poi ha lasciato spazio al coro alpino, che ha deliziato il pubblico presente coi classici canti di montagna. In chiusura sono tornati ancora i Firlinfeu, con l’ideale sipario che è calato attorno alle 17.30.

L’esibizione è durata quasi un’ora e mezza. Presenti una cinquantina di spettatori, rigorosamente monitorati nel rispetto delle norme Anti Covid-19.

“Sono molto soddisfatto che questo evento si apra proprio nel nostro parco – dichiara Luca Dossi, portavoce del Comitato di Chiuso – ed è altrettanto bello sapere che due gruppi di questo calibro abbiano scelto di fare il primo concerto del 2020 proprio da noi. L’evento si è svolto in totale sicurezza, è stata presa la febbre alle persone, poi distanziate a dovere prima dell’inizio della musica. In un periodo difficile come questo è bello portare una ventata di gioia tra le persone.”