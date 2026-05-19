Nameless al Bione, il dettaglio delle chiusure del centro sportivo per il festival

Chiusure temporanee per centro sportivo, piscina, palazzetto, pista d’atletica, area tennis e parcheggio

Tutte le attività riprenderanno regolarmente da mercoledì 3 giugno

LECCO – In vista del Nameless Festival, in programma a Lecco dal 30 maggio al 1° giugno all’interno del centro sportivo Bione (sono già cominciati i lavori per l’allestimento dell’imponente struttura del festival), il Centro sportivo, piscina, palazzetto, pista d’atletica, area tennis e il parcheggio adiacente alla struttura sono interessati da temporanee chiusure.

Nel dettaglio:

la piscina e il palazzetto saranno chiusi dal 29 maggio ore 14.30 al 2 giugno 2026 compreso.

e il saranno chiusi dal 29 maggio ore 14.30 al 2 giugno 2026 compreso. la pista di atletica è chiusa dal 14 maggio al 2 giugno;

è chiusa dal 14 maggio al 2 giugno; l’area tennis chiusa dal 25 maggio al 2 giugno;

chiusa dal 25 maggio al 2 giugno; il parcheggio sarà disponibile fino al 28 maggio. Successivamente l’accesso sarà consentito solo tramite il percorso pedonale verso l’ingresso principale della piscina.

Tutte le attività riprenderanno regolarmente da mercoledì 3 giugno 2026.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.sportplussrl.it/lecco/ e la pagina Facebook “Sport Plus Lecco Al Bione” oppure contattare il gestore all’indirizzo email lecco@sportplussrl.it o al numero telefonico 0341-1552457.