Nameless Festival 2027, David Guetta primo headliner: appuntamento il 6 giugno al Bione

Il dj e producer francese arriverà a Lecco con il “Monolith Tour”

Biglietti per la singola giornata in vendita da giovedì 5 novembre. Confermata la promozione per i residenti dei Comuni convenzionati

LECCO – È David Guetta il primo grande nome annunciato per il Nameless Festival 2027. Il dj e producer francese, tra i protagonisti assoluti della scena elettronica internazionale, salirà sul palco del Bione domenica 6 giugno 2027, in occasione del suo “Monolith Tour”.



L’annuncio apre ufficialmente la line-up della prossima edizione del festival, in programma dal 4 al 6 giugno a Lecco, per il secondo anno consecutivo nella venue del Bione. Un nome di primo piano per la manifestazione, che punta ancora una volta a richiamare migliaia di appassionati da tutta Italia e dall’estero.

Con oltre tre decenni di carriera alle spalle, David Guetta è considerato una delle figure più influenti della musica elettronica contemporanea. Dj, produttore e innovatore, ha contribuito a portare l’EDM al grande pubblico, mescolando sonorità dance, pop e urban e collaborando con alcuni dei più importanti artisti della scena musicale mondiale.

Tra i suoi brani più celebri figurano “Titanium”, “I’m Good (Blue)”, “Sexy Bitch”, “Memories” e “Play Hard”, successi che hanno conquistato le classifiche internazionali e le piste da ballo di tutto il mondo.

Nameless Festival 2027, biglietti in vendita dal 5 novembre

In vista della giornata di domenica 6 giugno, il festival metterà a disposizione un numero limitato di Single Day Tickets, dedicati a chi desidera partecipare soltanto alla giornata in cui si esibirà David Guetta.

La registrazione per l’acquisto è disponibile sul sito ufficiale namelessfestival.it, mentre la vendita dei biglietti è prevista da giovedì 5 novembre alle ore 12. Tutte le informazioni sono consultabili nella pagina dedicata ai biglietti del Nameless Festival 2027.

Confermata anche una promozione speciale riservata agli abbonamenti per i residenti dei Comuni convenzionati: Lecco, Galbiate, Malgrate, Pescate, Valmadrera e Vercurago. Per accedere alla tariffa agevolata è necessario compilare il modulo di registrazione online, attraverso il quale ricevere tutte le indicazioni per usufruire dell’iniziativa. La registrazione è personale, subordinata alla verifica dei requisiti di residenza e valida fino al 31 dicembre 2026.

A febbraio torna il Nameless Winter Edition

Prima dell’appuntamento estivo, il calendario del festival si aprirà con il Nameless Winter Edition, in programma sabato 13 e domenica 14 febbraio a Barzio. La manifestazione invernale nasce con l’obiettivo di proporre un’esperienza più raccolta e immersiva, maggiormente concentrata sulle radici della musica elettronica.

Intanto è già online l’aftermovie dell’edizione 2026, che ha registrato oltre 90mila presenze in tre giorni. Un risultato che conferma la crescita e il rilievo nazionale e internazionale del festival, pronto ora a ripartire con un primo annuncio di grande richiamo: quello di David Guetta sul palco lecchese il 6 giugno 2027.