Nameless Festival a Lecco. Scattano modifiche alla viabilità tra Bione, Don Ticozzi e ponte Vecchio

Le prime limitazioni sono già attive nell’area di parcheggio antistante i campi sportivi del centro Bione, dove è in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 7 del 17 maggio fino alle ore 24 dell’8 giugno. Nella stessa area è inoltre previsto il divieto di transito dalle ore 14 del 30 maggio alle ore 2 del 2 giugno.

Sempre nel parcheggio del Bione, dalle ore 7 del 17 maggio alle ore 14 del 30 maggio e successivamente dalle ore 2 del 2 giugno fino alle ore 24 dell’8 giugno, è istituito il senso unico di marcia in viale Don Ticozzi in direzione Bergamo.

Le modifiche più significative si concentreranno nelle fasce orarie comprese tra le 14 e le 2 di notte nei tre giorni del festival: dal 30 al 31 maggio, dal 31 maggio al 1° giugno e dal 1° al 2 giugno. In queste fasce saranno attivi divieti di sosta con rimozione forzata in viale Don Ticozzi, nel tratto compreso tra la rotatoria di ingresso sud del parcheggio del Bione e la rotatoria con via Overijse, e in via Fratelli Figini, tra via Macon e via Mauri, con esclusione dei bus navetta, dei veicoli autorizzati e dei residenti.

Negli stessi orari scatteranno anche divieti di transito sulla rampa della dogana di viale Don Ticozzi, in via Arlenico e nel tratto di via Ghislanzoni compreso tra via Amendola e piazza Padre Cristoforo, con deroghe previste per residenti e veicoli autorizzati.

L’ordinanza introduce inoltre una serie di obblighi di svolta e sensi unici temporanei che interesseranno diverse strade della zona, tra cui viale Don Ticozzi, viale Brodolini, il cavalcavia di Rivabella, via Alla Spiaggia, via Marinai d’Italia, via Como e via Toscanini. Contestualmente saranno istituite aree di sosta temporanee in via Alla Spiaggia, via Marinai d’Italia e viale Brodolini.

Particolare attenzione anche alla viabilità sul ponte Azzone Visconti: dal 30 maggio al 1° giugno il transito veicolare sarà consentito in direzione Lecco dalle ore 14 alle ore 22, mentre dalle ore 22 alle ore 4 sarà possibile percorrerlo esclusivamente in uscita verso Pescate.

Le modifiche interesseranno anche alcuni servizi cittadini. Il centro sportivo comunale Al Bione sarà infatti soggetto a chiusure temporanee tra il 29 maggio e il 2 giugno, mentre sabato 30 maggio il centro di raccolta rifiuti di via Toscanini resterà aperto soltanto nella fascia mattutina, dalle 9 alle 12.30, con ultimo accesso consentito alle 12.15.