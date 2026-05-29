Nameless Festival a Lecco. Scattano modifiche alla viabilità tra Bione, Don Ticozzi e ponte Vecchio

Le principali limitazioni interesseranno l’area del Bione, viale Don Ticozzi e le vie di accesso alla zona del festival
Modifiche anche sul ponte Azzone Visconti, chiusure temporanee al centro sportivo Al Bione e apertura ridotta per il centro raccolta rifiuti di via Toscanini
LECCO – In occasione del Nameless Festival, in programma da sabato 30 maggio a lunedì 1° giugno nell’area del centro sportivo Al Bione, entreranno in vigore importanti modifiche alla viabilità cittadina che interesseranno in particolare viale Don Ticozzi e le principali direttrici di accesso e uscita dalla zona.
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