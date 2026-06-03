Nameless Festival. Bilancio positivo anche sul fronte sicurezza e viabilità

Il Prefetto ringrazia tutte le componenti istituzionali e operative impegnate nel grande evento

“La positiva riuscita di una manifestazione di tale portata conferma il valore del metodo del coordinamento e della collaborazione”

LECCO – Si è concluso con esito positivo il “Nameless Summer Festival 2026”, svoltosi al Centro Sportivo Bione di Lecco dal 30 maggio al 1° giugno, con una significativa affluenza di pubblico e un rilevante impegno organizzativo sotto il profilo della sicurezza, della viabilità, del soccorso e della tutela dell’incolumità dei partecipanti.

L’evento, che già nella fase preparatoria aveva richiesto un articolato lavoro di coordinamento istituzionale nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, del Comitato Operativo per la Viabilità, della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e della Commissione Tecnica Territoriale in materia di Sostanze Esplodenti, si è svolto in un clima ordinato e in condizioni di sicurezza, grazie alla piena collaborazione tra tutte le componenti coinvolte.

Il Prefetto di Lecco, Paolo Ponta, esprime il proprio apprezzamento al Questore, che ha coordinato con particolare efficacia i servizi di ordine e sicurezza pubblica, assicurando una direzione operativa attenta e puntuale dell’articolato dispositivo predisposto per l’intera durata della manifestazione. Un sentito ringraziamento è rivolto alle Forze dell’Ordine – Polizia, anche con le specialità Stradale e Ferroviaria, Carabinieri e Guardia di Finanza – ai Vigili del Fuoco, ad AREU, al Soccorso Alpino, che ha ospitato la sede del G.O.S., ad Anas, a Trenord che ha organizzato treni straordinari, nonché a tutti gli operatori impegnati sul campo, il cui contributo ha consentito di garantire un presidio costante e integrato delle diverse esigenze connesse allo svolgimento dell’evento.

Particolare apprezzamento è stato altresì espresso nei confronti dei Comuni di Lecco, Garlate, Pescate, Calolziocorte e Vercurago che, attraverso uno specifico accordo di collaborazione tra le rispettive Polizie Locali, hanno assicurato un importante supporto nella gestione della viabilità, dei flussi veicolari e pedonali e delle ulteriori attività di competenza, contribuendo in modo determinante al buon funzionamento del dispositivo complessivo, senza dimenticare la Provincia che ha monitorato le proprie strade. Il Prefetto ringrazia, inoltre, la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e la Commissione Tecnica Territoriale in materia di Sostanze Esplodenti per il lavoro svolto nella fase istruttoria e tecnica, fondamentale per la definizione delle misure di safety e per la verifica dei profili connessi alla sicurezza dell’area e degli spettacoli programmati.

Nell’ultima giornata del Festival, lunedì 1° giugno, il Prefetto ha visitato l’area del Bione per incontrare i vertici delle Forze di Polizia, gli operatori e il G.O.S. Nell’occasione, ha salutato i giovani coinvolti dall’Associazione “Ragazzi On The Road”, che hanno concluso la propria esperienza, avviata nella scorsa primavera con le singole amministrazioni, assistendo dal vivo allo spiegamento coordinato di forze diverse per appartenenza e specializzazione, ma tutte orientate a garantire la massima sicurezza dell’evento e dei numerosissimi partecipanti.

“La positiva riuscita di una manifestazione di tale portata – ha dichiarato il Prefetto Paolo Ponta – conferma il valore del metodo del coordinamento preventivo e della collaborazione leale tra Istituzioni, Forze dell’Ordine, Enti locali, strutture di soccorso, componenti tecniche e organizzatori. A tutti coloro che hanno contribuito, con professionalità e senso di responsabilità, va il mio più sincero ringraziamento”.