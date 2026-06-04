Nameless Festival chiude con 90 mila presenze. Annunciate le date del 2027

Si replica il prossimo anno, sempre al Bione, dal 4 al 6 giugno

Fumagalli: “La sfida era riportare Nameless nel luogo dove tutto è iniziato, dimostrando che un grande evento può essere accessibile, sostenibile e integrato con il territorio”

LECCO – Dopo aver ospitato oltre 100 artisti tra sabato 30 maggio e lunedì 1 giugno – tra cui Calvin Harris, John Summit, Fisher, TonyPitony, HALO e CLARA – NAMELESS FESTIVAL è già proiettato alla prossima edizione e annuncia le date per il 2027: il Festival si terrà nuovamente al “Bione” di Lecco dal 4 al 6 giugno. Resta quindi confermatissima la location sulle sponde del Lario, ritornata dopo qualche anno di assenza, che testimonia la vicinanza che l’evento ha sempre avuto con il territorio e la ricaduta economica che ha su di esso.

Anche l’anno prossimo ad anticipare l’edizione estiva sarà Nameless Winter, sabato 13 e domenica 14 febbraio a Barzio, scenario del Festival dal 2015 al 2019.

I biglietti per l’edizione 2027 sono in vendita su https://namelessfestival.it

Disponibili gli abbonamenti per Nameless Festival; Nameless Winter; Nameless Festival + Nameless Winter.

Durante la tre giorni NAMELESS FESTIVAL è riuscito a raccogliere 90.000 presenze provenienti da tutto il mondo, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati del panorama musicale a livello internazionale. Gli artisti si sono esibiti su cinque palchi differenti, suddivisi per generi musicali: Main Stage Ploom, Fructis Arena, Nameless Tent, Red Bull Energy Zone e Heineken Stage.

Questa edizione non ha mancato di stupire nemmeno a Festival già iniziato: i nomi a sorpresa, inseriti in line up come protagonisti dell’iniziativa “Less Names” e senza svelare la loro identità, si sono rivelati all’altezza delle aspettative. Il Main Stage Ploom ha infatti ospitato Edmmaro sabato 30 maggio, Deadroom (sideproject di SVDDEN DEATH) domenica 31 maggio e Camoufly lunedì 1 giugno.

L’edizione 2026 è stata anticipata dalla LAKE COMO MUSIC WEEK, una speciale rassegna di appuntamenti condotti da Damir Ivic che si sono tenuti dal 28 maggio al 1° giugno nel centro di Lecco e che hanno offerto agli spettatori una sorta di warm up del NAMELESS FESTIVAL attraverso attività, side events, showcase e talk.

“Questa edizione è stata un successo sotto molti punti di vista e posso dire con orgoglio che abbiamo vissuto un Festival straordinario – ha fatto sapere Alberto Fumagalli, CEO & Founder di NAMELESS FESTIVAL – La sfida era riportare Nameless nel luogo dove tutto è iniziato, dimostrando che un grande evento può essere accessibile, sostenibile e integrato con il territorio. Vedere migliaia di persone raggiungere il Festival utilizzando treni, navette, autobus, percorsi pedonali e biciclette, in modo ordinato e senza particolari criticità, è la conferma che la direzione intrapresa è quella giusta. L’accoglienza e la risposta del pubblico hanno superato le aspettative, ma la soddisfazione più grande arriva dal rapporto che si è creato con la città, con le istituzioni e con le persone che vivono questo territorio ogni giorno. I risultati ottenuti, uniti alle enormi potenzialità che quest’area è in grado di esprimere, ci permettono di guardare al futuro con grande entusiasmo. Per questo posso confermare che anche nel 2027 Nameless Festival si svolgerà al Bione. Lecco e il Bione non rappresentano soltanto la sede dell’evento: sono diventati parte integrante dell’identità e della visione di Nameless”.

Radio 105 è stata radio ufficiale di NAMELESS FESTIVAL. Partner dell’edizione 2026 sono stati Air Action Vigorsol, Ambre Solaire, Aperol, Discovera, Fujifilm, Garnier Fructis, Guess Jeans, Heineken, Ploom, Rebel Dynamics, Red Bull e Trenord. Official Media Partner di NAMELESS FESTIVAL è stato Billboard Italia.