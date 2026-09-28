Nameless Festival torna al Bione: appuntamento dal 4 al 6 giugno 2027

Dopo le 90mila presenze dell’edizione 2026, il festival conferma Lecco per il secondo anno consecutivo

Disponibili anche i biglietti per Nameless Winter, in programma il 13 e 14 febbraio a Barzio

LECCO – Dopo le oltre 90mila presenze registrate in tre giorni nell’edizione 2026, Nameless Festival guarda già al prossimo anno e apre ufficialmente le vendite per il 2027. L’appuntamento è fissato dal 4 al 6 giugno, ancora una volta al Bione di Lecco, che ospiterà il festival per il secondo anno consecutivo.

La conferma della sede lecchese arriva dopo un’edizione che ha segnato un passaggio importante per la manifestazione, consolidandone il richiamo nazionale e internazionale e facendo del capoluogo uno dei punti di riferimento dell’inizio estate per migliaia di appassionati.

Sono già disponibili gli abbonamenti per Nameless Festival 2027, con la possibilità di acquistare anche la formula combinata con l’appuntamento invernale. Prima dell’edizione estiva, Nameless tornerà infatti in Valsassina con Nameless Winter, in programma sabato 13 e domenica 14 febbraio a Barzio.

L’evento invernale è ormai diventato un appuntamento stabile del calendario del festival, nato con l’obiettivo di proporre un’esperienza più raccolta e immersiva, maggiormente concentrata sulle radici elettroniche di Nameless.

Gli organizzatori hanno messo in vendita tre diverse formule di abbonamento: quella dedicata al solo Nameless Festival, quella per Nameless Winter e il pacchetto che comprende entrambi gli appuntamenti.

Insieme all’apertura delle vendite è stato pubblicato anche l’aftermovie dell’edizione 2026, che ripercorre i tre giorni vissuti al Bione e restituisce immagini, musica e atmosfera di una manifestazione che ha superato quota 90mila presenze.

Un risultato che ha rafforzato ulteriormente il peso di Nameless nel panorama dei grandi eventi musicali italiani e che ora rappresenta il punto di partenza verso l’edizione 2027.

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