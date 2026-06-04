Nasce il “Tutor del Tempo” per gli Over 60 della provincia di Lecco

Consorzio Consolida e Auser promuovono un nuovo modo di vivere il tempo, coltivare relazioni e riscoprire passioni e interessi

Una nuova figura di volontariato inserita nel progetto GPS – Coordinate per invecchiare bene

LECCO – Un nuovo modo di vivere il tempo, coltivare relazioni e riscoprire passioni e interessi. Il Tutor del tempo è una nuova figura di volontariato inserita nel progetto GPS – Coordinate per invecchiare bene promosso da Consorzio Consolida e Auser Leucum ODV-ETS, in collaborazione con il Distretto di Lecco, gli Ambiti territoriali di Bellano, Lecco e Merate, ATS della Brianza, Cooperativa COSMA, Magic Vision, Associazione La Colombina, Cooperativa sociale Paso, Cooperativa sociale L’Arcobaleno, Cooperativa sociale La Vecchia Quercia, Cooperativa sociale Sineresi e Associazione Anteas Lecco e con il finanziamento di Fondazione Cariplo.

L’obiettivo è favorire l’invecchiamento attivo e migliorare la qualità della vita delle persone anziane sul territorio provinciale. Il Tutor del Tempo è una persona over 60 che sceglie di mettere a disposizione la propria esperienza di vita per supportare altri coetanei. Attraverso ascolto, orientamento e condivisione, il Tutor accompagna le persone nella scoperta delle opportunità offerte dal territorio, aiutandole a individuare attività, passioni e occasioni di socialità.

Si tratta di un rapporto tra pari, fondato sulla fiducia reciproca e sulla conoscenza del contesto locale, che punta a contrastare isolamento e solitudine, favorendo invece relazioni, partecipazione e protagonismo attivo.

Il servizio è completamente gratuito ed è rivolto a tutte le persone over 60 che desiderano ampliare la propria rete sociale, coltivare interessi personali o affrontare una fase di cambiamento della propria quotidianità trovando nuovi stimoli e opportunità.

Il Tutor del Tempo è già attivo nelle sedi Auser di Lecco, Oggiono, Olginate e Barzanò. A Lecco il servizio è disponibile in Corso Monte Santo 12, presso la sede Auser e Anteas; a Oggiono in Via Lazzaretto 44; a Olginate in Piazza Roma 5; a Barzanò in Via Sirtori 32.

Per informazioni o per fissare un appuntamento è possibile contattare Giada Comini al numero 335 602 3887 oppure scrivere all’indirizzo e-mail ufficioprogettazione2@auserlecco.it.