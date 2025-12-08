Natale a Chiuso: 13 dicembre visita guidata al museo del Beato Serafino

Introduzione e animazione della messa prefestiva con il coro mons. Delfino Nava e mercatino del riuso

LECCO – Sabato 13 dicembre un pomeriggio dal sapore natalizio animerà le vie del quartiere. Dalle 14.30 alle 17 in via del Sarto, vicino alla statua del Beato Serafino a Chiuso sarà aperto il mercatino del riuso. Il mercatino è al coperto e presenta idee regalo vintage, di riciclo e originali.

Alle 15.30 visita guidata del museo del Beato Serafino, con le guide dell’associazione Amici del Beato Serafino. Il ritrovo è all’angolo tra via del sarto e via ai Molini, alla statua del Beato Serafino. La visita guidata è gratuita con la possibilità di lasciare un’offerta libera. Info e prenotazioni alla mail del museo: museobeatoserafino@gmail.com.

A seguire trasferimento in chiesa parrocchiale, accanto al museo, dove il coro decanale della Terza Età “Mons. Delfino Nava” introdurrà e accompagnerà la Messa prefestiva con canti del periodo di Natale.

Il museo del Beato Serafino ha sede nella canonica della chiesa parrocchiale di Chiuso, al piano terra dell’edificio abitato per 49 anni da don Serafino (1747-1822). Nel 1773, appena ordinato sacerdote, don Serafino raggiunse Chiuso, la sua parrocchia di destinazione, e non la abbandonò più. Il museo accoglie al suo interno testimonianze della vita di don Serafino, dei suoi rapporti con Alessandro Manzoni e della venerazione successiva per questa esemplare figura di sacerdote ambrosiano.

La canonica di Chiuso è a pieno titolo tra i luoghi manzoniani più autentici di Lecco. Nella sala principale è conservato un affresco del 1867 di Casimiro Radice, che rappresenta la conversione dell’Innominato, scena dei Promessi Sposi ambientata da Manzoni proprio nella canonica del suo amico “buon curato di Chiuso”, celebrato esplicitamente nella prima edizione del romanzo.