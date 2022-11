Natale a Lecco: dalla Piccola al centro, svelate le iniziative in città

Il ‘Villaggio di Natale’ alla Piccola, spettacoli e proiezioni in centro, le mostre nei musei e la pista del ghiaccio

Non ci saranno le tradizionali ‘casette’ ma il mercato in centro. Il grande albero cambia location.

LECCO – Tutto pronto per le festività natalizie a Lecco: la città si accenderà di Natale già da questo fine settimana quando saranno attivate le proiezioni di luci e colori in centro, attesissime sull’onda del successo degli anni passati, e in piazza Cermenati saranno allestite delle attrazioni dedicate alle famiglie, mentre dall’1 dicembre si inaugurerà anche il Villaggio di Natale alla Piccola.

Questi i principali ingredienti che animeranno il periodo di Natale a Lecco, senza dimenticare le mostre che troveranno posto a Palazzo delle Paure, alla Torre Viscontea e con il ritorno a Villa Manzoni della mostra dei presepi. Anche sul lungolago, come lo scorso anno, sarà allestito il presepe illuminato mentre in piazza Garibaldi è quasi pronta ad aprire la pista di pattinaggio sul ghiaccio; infine nella vicina piazza Mazzini per due domeniche (11 e 18 dicembre) si svolgerà il mercato con trenta bancarelle.

Tra gli eventi da non perdere c’è l’esibizione dei Babbi Natale acrobatici con due appuntamenti, in piazza XX Settembre e al Centro Meridiana, e il corteo natalizio di vespe e auto d’epoca che sfilerà per la città, dal viale Turati verso la Piccola (SCOPRI QUI TUTTE LE INIZIATIVE)

E’ questo il programma svelato dall’amministrazione comunale insieme alle associazioni e alle realtà cittadine che hanno collaborato, tra cui Confcommercio e Amici di Lecco, Confartigianato e Confesercenti e LTM.

“E’ un programma ricco di iniziative – ha spiegato il vicesindaco e assessore alla cultura Simona Piazza – e la cultura è uno dei linguaggi con cui si svilupperanno le iniziative in città. La volontà dell’amministrazione è quella di offrire momenti di incontro e anche di riflessione sul tema del Natale accanto a momenti più ricreativi”.

Sarà questo l’anno del debutto per la Piccola in versione natalizia, con giostre e spettacoli: “Vogliamo che sia il luogo dove chi arriva in città e utilizza il parcheggio della Piccola trovi qui accoglienza e divertimento – ha spiegato l’assessore Giovanni Cattaneo – gli anni passati sono serviti per porre le basi e per avviare nuove collaborazioni, come con gli Amici di Lecco e con le altre associazioni. Insieme ci siamo chiesti come concorrere con le altre città che hanno lo stesso obiettivo nostro: attrarre più persone, clienti e famiglie in questo periodo. E’ nata un’alleanza che ha consentito di portare energie, idee e pensieri per ottenere un risultato di interesse e ringrazio tutte le realtà che hanno collaborato”.

“Il Natale è un momento importante, oltre che per le famiglie, anche per il commercio e la nostra missione è aiutare i nostri associati arrivano a questo Natale dopo anni di difficoltà causati dal Covid e ora dal caro bollette – ha rimarcato Antonio Peccati, presidente di Confcommercio e dell’associazione imprenditoriale Amici di Lecco – tutte le associazioni oggi concorrono affinché Lecco possa diventare una realtà attraente tutto l’anno, una città che sta sempre più appropriandosi della sua identità turistica”.

Saranno gli Amici di Lecco ad offrire, oltre alle proiezioni che quest’anno si allargano anche al lungolago con delle sfere luminose che saranno installate in acqua, anche le attrazioni in piazza Cermenati per le famiglie; in particolare un grande orso natalizio sarà a disposizione dei bimbi per le foto ricordo mentre un grande tappeto rosso sarà allungato sulla piazza.

“Ringraziamo il Comune che contribuirà a proiezioni e luminarie sostenendo il costo dell’energia elettrica, in un momento in cui altre città hanno fatto scelte diverse – ha proseguito Peccati –credo che l’occasione del Natale sia così speciale e che necessita coraggio”.

Confesercenti organizzerà invece il mercato in centro per due domeniche di dicembre: “Fungerà da collegamento della filiera commerciare – ha sottolineato Lionello Bazzi, presidente dell’associazione – ringraziamo il Comune per il programma vasto e variegato e speriamo che questo trend positivo possa dare soddisfazione alle attività imprenditoriali e agli stessi cittadini, affinché riconosciuta in Lecco una città di forte attrattiva”.

Assenti quest’anno le tradizionali ‘casette’ con prodotti dell’artigianato, non ha suscitato interesse negli operatori il loro posizionamento alla Piccola mentre tra le novità di quest’anno è la nuova location per il grande albero di Natale.

Lo ha fatto sapere Giuseppe Fusi, presidente di LTM: “Non sarà l’unica sorpresa, ma non le sveleremo subito. Siamo felici di collaborare anche quest’anno per le iniziative natalizie, LTM c’è sempre quando l’amministrazione comunale e altre realtà ne hanno bisogno”.

Tutta da mangiare è invece la golosa novità preparata dagli studenti dell’istituto Enaip di Lecco che ha realizzato le medaglie di San Nicolò in cioccolato che saranno disponibili in occasione della festività del patrono e dal 18 dicembre insieme ai dolcetti dei Promessi Sposi.