Natale al tempo della pandemia, l’avvento della Comunità Madonna del Rosario

Due iniziative e un nutrito percorso di preghiera

Monsignor Davide Milani: “Stiamo sperimentando insicurezza e paura”

LECCO – Diffuso il programma d’Avvento 2020 della Comunità pastorale Madonna del Rosario che comprende le parrocchie di San Nicolò, Pescarenico e Malgrate Porto. “Al cuore del cammino la messa domenicale, l’incontro sacramentale con l’amore di Gesù che dona la sua vita. E dalla Messa vissuta in presenza (con tutte le misure di sicurezza) partono tutti percorsi per vivere questo incontro nel quotidiano, in ogni momento della giornata”.

“La celebrazione dell’Eucaristia è il cuore di ogni cammino spirituale e lo sarà ancora di più nel cammino ‘speciale’ di Avvento di questo anno – spiega il prevosto di Lecco monsignor Davide Milani -. Stiamo sperimentando insicurezza e paura, si continua a temere per la propria salute o per quella di congiunti e amici, si guarda al futuro con preoccupazione. L’incontro con il Signore Gesù che viene a visitare l’umanità in questo frangente doloroso della sua storia porta una consolazione capace di riaccendere il futuro, di non scoprirci soli, di ritrovare una comunità intorno a noi, di ravvivare la possibilità di sperare”.

In questo Avvento viene anzitutto proposto di condividere questa speranza nei percorsi di carità, per accorgersi dei bisogni dei fratelli intorno a noi e nel mondo. Non c’è solo l’emergenza Covid, il rischio è che si dimentichino le antiche povertà presenti a Lecco e nei paesi poveri del mondo. Un’altra forma di carità, come ricorda l’arcivescovo Delpini nella sua lettera per l’Avvento, è la cultura. Cultura non è erudizione, ma l’occasione per capire questo tempo, ricercare insieme il senso dell’esperienza umana, aprirsi come comunità cristiana al dialogo con tutti, percorrere la via della bellezza per ritornare a sperare.

Due le iniziative proposte: il Capolavoro per Lecco “Lotto. L’inquietudine della realtà.

Lo sguardo di Giovanni Frangi” e il cineforum su piattaforma digitale “C’è tutto un mondo intorno” da vivere in modo nuovo, da casa ma come comunità. Quattro film con registi, esperti, critici per riflettere sul mondo e conoscere situazioni dimenticate: le guerre in Siria e le conseguenze del conflitto nei Balcani, l’emarginazione degli anziani e dei poveri nelle nostre città.

Nutrito anche il percorso di preghiera: anzitutto l’appuntamento quotidiano con l’Arcivescovo Delpini e il suo “Kaire delle 20,32”: Poi la scuola di preghiera del venerdì proposta dal Santuario della Vittoria e ogni giorno la lettura e il commento al Vangelo

su Unica Tv. Si pregherà da casa: ad ogni famiglia viene consegnata la lettera di Natale dell’Arcivescovo Delpini, una preghiera da recitare in famiglia e l’invito a ritirare l’acqua benedetta in chiesa per benedire la famiglia la domenica precedente il Natale.

Per la catechesi e la formazione degli adulti (dalla propria abitazione, tutto online) i Gruppi di ascolto sul libro del Siracide, la catechesi settimanale del venerdì sera sulla liturgia e una proposta di riflessione il lunedì sulle parole dell’Avvento. Una particolare attenzione per i bambini e le loro famiglie e i giovani. Per loro la Comunità ha percorsi particolari e suggestivi: il catechismo online, la messa straordinaria nel pomeriggio della domenica: queste ed altre iniziative per aiutare tutti ad entrare nel mistero dell’incarnazione di Dio che si fa compagno, maestro e amico.

GLI APPUNTAMENTI DELL’AVVENTO