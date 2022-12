Natale. Con lo spettacolo dei trampolieri si apre il “Villaggio” alla Piccola

Due giostre e Babbo Natale ad accogliere i piccoli nel villaggio natalizio

Niente casette, la Piccola non è ancora appetibile per gli operatori. L’assessore: “E’ il primo anno, ci sono grandi potenzialità”

LECCO – Ha aperto i battenti questo pomeriggio il Villaggio di Natale organizzato alla Piccola: nell’area dell’ex scalo sono state installate due giostre per i bambini, i gonfiabili e la casetta di Babbo Natale, oltre ad un punto ristoro dove poter acquistare zucchero filato, popcorn e bevande calde.

“Con questa iniziativa vogliamo ampliare lo spazio all’aperto della città, ampliando l’offerta alle famiglie in un momento come il Natale dove è tanta la concorrenza con le altre città” ha spiegato l’assessore comunale Giovanni Cattaneo.

L’ex Piccola, nella sua veste natalizia, dovrà essere uno dei punti d’interesse in città dopo il centro storico e le proiezioni che ne fanno la vera attrattiva del Natale a Lecco. Un peccato che al ‘villaggio natalizio’ manchino le tradizionali casette già viste negli anni passati nella zona del centro e che avrebbero dovuto trovare posto proprio alla Piccola; una collocazione che però non ha attratto gli operatori del settore:

“Chi fa il tradizionale mercato di Natale fatica oggi a scommettere sulla Piccola, perché è ancora un luogo di trasformazione, ma ci sono segnali interessanti – ha commentato Cattaneo – la presenza di famiglie con bambini sono il segno che, nel momento in cui si fa una proposta buona, le persone sono disposte a partecipare”.

L’inaugurazione del Villaggio di Natale è stata accompagnata dallo spettacolo di trampolieri: “Il vero cuore di questo spazio saranno gli eventi” ha aggiunto l’assessore ricordando gli appuntamenti che animeranno la Piccola durante le festività. Dalla Piccola parte inoltre il trenino che collega il parcheggio all’area del centro.

Si poteva fare di più? “Sicuramente sì – ha aggiunto l’assessore – questo è il primo anno. La Piccola ha grandi potenzialità e in futuro, con la riqualificazione dei vecchi magazzini, sarà sicuramente più potente e attrattiva. Il ringraziamento va agli sponsor che sostengono questa iniziativa e che hanno voluto partecipare a questa scommessa”.

A curare l’organizzazione è ancora una volta LTM: “Anche questa volta abbiamo voluto essere al fianco del Comune e della città – ha rimarcato dall’ente, Alfredo Polvara – Abbiamo cercato di organizzare qualcosa di carino per i bambini che possono fare la foto con Babbo Natale e partecipare a dei laboratori. Abbiamo lavorato solo per i bimbi. E’ una scommessa vediamo alla fine come andrà. Noi ci crediamo”.

Nello stesso pomeriggio è stato inaugurato il presepe illuminato sul lungolago, mentre i trampolieri si esibivano tra le proiezioni dei palazzi in centro.