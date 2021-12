Tanti gli appuntamenti promossi per queste festività natalizie

“Un’occasione per trascorrere insieme del tempo all’insegna della cultura in città”

LECCO – Le proposte del Sistema Museale Urbano Lecchese per queste festività partono dall’esposizione inaugurata lo scorso 5 dicembre al Palazzo delle Paure nell’ambito del progetto “Un Capolavoro per Lecco” e intitolata “Storie Salvate. Tre Natività del Cinquecento da riscoprire” e proseguono con l’apertura, in programma questa settimana, di due nuove esposizioni, visitabili da domenica 19 dicembre: la mostra “Di Roccia e di Acciaio” a cura di Giacomo Albo, che resterà allestita alla Torre Viscontea fino al 16 gennaio, e la tradizionale “Mostra di presepi e diorami” a cura della sede di Lecco dell’Associazione Italiana Amici del Presepio, giunta alla sua X edizione, che sarà visitabile fino al 23 gennaio al piano terra di Palazzo delle Paure, che osserverà un’apertura straordinaria dalle 14 alle 18 nelle giornate di Santo Stefano, domenica 26 dicembre, e Capodanno, sabato 1° gennaio. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a segreteria.museo@comune.lecco.it oppure telefonare ai numeri 0341 286729 (Palazzo delle Paure) e 0341 282396 (Torre Viscontea).

Sarà inaugurato venerdì, al Polo di Lecco del Politecnico di Milano, il nuovo Polo Archivistico Badoni, una nuova Sezione Separata d’Archivio del Si.M.U.L. che si propone di tutelare e valorizzare la memoria storica e tecnica del territorio anche attraverso le sue potenzialità didattiche e formative, oltre a quelle legate alla ricerca scientifico-tecnica, mentre proseguono per tutto il mese di dicembre i laboratori creativi e le letture natalizie promosse dalla Biblioteca civica di Lecco. Il 18 dicembre alle 10.30 si concluderà infatti il ciclo di incontri con “Libri sotto l’albero”, letture di libri a tema natalizio per bambini dai 3 ai 6 anni a cura dell’Associazione Leggere per Gioco. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo biblioteca@comune.lecco.it o al numero 0341 481120. Sarà inoltre sempre attivo il “Laboratorio degli Elfi” in cui mettere alla prova la propria abilità manuale e la propria creatività per realizzare decorazioni natalizie.

“Tanti appuntamenti promossi dalla Biblioteca e dai Musei del Comune di Lecco per accompagnare i nostri cittadini e coloro che scelgono di visitare la nostra città nel periodo natalizio – commenta l’Assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza – con eventi promossi in tutta sicurezza che potranno vedere la partecipazione di grandi e piccini a momenti ricreativi e culturali legati alla tradizione natalizia: un’occasione per trascorrere insieme del tempo all’insegna della cultura in città”.

Il Natale culturale in città passerà anche attraverso la realizzazione di un videoclip a tema, a cura dall’associazione Spettacolaree, che si avvarrà del contributo di alcuni attori locali, come la lecchese Ancilla Oggioni: giovedì 23 dicembre l’associazione e il Comune di Lecco augureranno infatti buone feste a tutti i lecchesi su YouTube con “La nuova stella di Broadway”.

Grande attesa infine per il ritorno dello Spettacolo pirotecnico sul lago, che è confermato fatte salve eventuali future misure contenitive collegate con l’emergenza pandemica, promosso da LTM in collaborazione con il Comune di Lecco, e per il Concerto di Capodanno, in programma in sala Don Ticozzi sabato 1 gennaio alle 17, a cura di LTM, Comune e Provincia di Lecco (prenotazioni attraverso Infopoint Lecco allo 0341 481485). Concluderà, come da tradizione, il periodo natalizio, la Festa della Befana, di giovedì 6 gennaio in piazza XX Settembre.