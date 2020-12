Natale “ridotto” a Lecco ma le iniziative non mancheranno. Il calendario

Video-racconti e luci nei luoghi simbolo della città. Il Comune non rinuncia agli eventi natalizi (in sicurezza)

Il sindaco Gattinoni: “Sarà un Natale diverso ma non per questo privo di valori”

LECCO – La città si prepara al Natale, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. Nonostante l’emergenza sanitaria limiti, inevitabilmente, eventi e iniziative che tradizionalmente scandiscono il calendario dell’avvento lecchese, l’amministrazione comunale e le associazioni cittadine, insieme ai commercianti e alle parrocchie, hanno unito le forze dando vita ad una serie di iniziative che accompagneranno i cittadini in queste mese di dicembre decisamente particolare.

“Sarà un Natale molto diverso da quelli a cui siamo abituati – ha detto il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni – decreti e normative ci invitano al distanziamento e alla responsabilità, questo comporta la rinuncia ad alcuni eventi e ricorrenze che, per ovvi motivi, saranno vietati. Questo non deve però impedirci di dare quel senso e quel valore alla festività natalizia, il periodo più magico e poetico dell’anno. Così abbiamo pensato da un percorso che comincerà proprio domenica, con San Nicolò, il nostro patrono: come sapete quest’anno non verranno assegnate le tradizionali benemerenze ma abbiamo deciso di rivolgere simbolicamente questo riconoscimento a tutta la città. Nel periodo che ci separa dal Natale vogliamo così narrare il viaggio della gratitudine, elemento che ha caratterizzato questo difficile anno di emergenza ”. Ad entrare nel merito del calendario degli eventi è stato l’assessore all’Attrattività Territoriale Giovanni Cattaneo.

Il viaggio della gratitudine

15 storie, raccolte in video-interviste, che raccontano l’impegno di associazioni e cittadini per la nostra comunità nel difficile tempo della pandemia. E’ questo il Viaggio della Gratitudine che per un mese sarà a disposizione dei lecchesi.

“Da domenica 6 dicembre e fino al 6 gennaio – ha spiegato l’assessore Cattaneo – in Piazza Garibaldi sarà posizionato uno schermo dove queste storie verranno proiettate a ripetizione, consentendo così ai passanti di ascoltarle. Volevamo dare un segno di attenzione e restituzione a chi si è impegnato in prima linea, davvero tantissime realtà e al contempo offrire ai lecchesi l’opportunità di riflettere ed essere consapevoli dell’identità della nostra città dove operosità e generosità viaggiano insieme”.

Il Viaggio della Gratitudine farà tappa anche nei rioni lecchesi, come spiegato: “Abbiamo pensato ad un sistema di schermi mobili che si sposterà di rione in rione, secondo un calendario che verrà comunicato di settimana in settimana ai cittadini, consentendo a chi è più limitato negli spostamenti di conoscere queste storie”.

Il Manto di Stelle e spettacoli ‘online’ per le famiglie

Rioni protagonisti anche nell’iniziativa ‘Il Manto di Stelle’ che prevede l’illuminazione di 14 luoghi simbolici della città. Ecco l’elenco:

Scuola Stoppani

Scuola Ticozzi

Scuola Diaz – San Giovanni

Rancio alta – Chiesa parrocchiale

Laorca – Cimitero

Bonacina – parcheggio vicino alla Chiesa

Palazzo Belgiojoso

Scuola primaria Santo Stefano

Scuola Cesare Battisti – Acquate

Piazza Era

Piazza V Alpini

Lavatoio di Belledo

Scuola Ponchielli – Maggianico

Museo Beato Serafino.

La terza proposta riguarda invece le famiglie che, il 23 dicembre e il 3 gennaio, potranno assistere allo spettacolo di magia ‘La scatola della felicità’ a cura del performer Walter Rolfo in onda sul canale YouTube del Comune di Lecco. “Non potendo sfruttare le piazze vere per gli spettacoli utilizziamo le piazze virtuali – ha detto l’assessore Cattaneo – sarà sicuramente un momento di divertimento e magia per grandi e piccoli”.

Prosegue anche l’iniziativa del Calendario di Natale promosso dall’assessore alla Famiglia Alessandra Durante, racconti quotidiani fatti di nuove storie, ideate, scritte e donate al Comune di Lecco per questa iniziativa da autori del nostro territorio e non solo. I racconti saranno disponibili anche su TeleUnica a partire da lunedì 7 dicembre, l’appuntamento è ogni sera alle 20.50.

Non sono mancate, come ogni anno, l’installazione natalizia dell’albero in piazza Garibaldi e le offerte bibliografiche in occasione del Natale a cura della Biblioteca civica così come numerose saranno le conferenze e gli approfondimenti social sul nostro patrimonio culturale.

Inaugurazione ‘virtuale’ a Palazzo Paure